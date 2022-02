Interessantes zu Schwarzen Löchern

Bad Mergentheim. Seit der Entdeckung der Quasare vor etwa 50 Jahren, haben sich die Indizien gehäuft, dass in den Zentren von Milchstraßensystemen massive Schwarze Löcher sitzen, die durch Akkretion (Ansammlung) von Gas und Sternen, effizient Gravitationsenergie in Strahlung umwandeln. Durch hochauflösende Messungen im Infrarot- und Radiobereich, ist es jetzt im Zentrum der eigenen Milchstraße gelungen, einen überzeugenden Beweis für diese Hypothese zu liefern und gleichzeitig neue und unerwartete Resultate über den dichten Sternhaufen in der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Lochs erbracht. Hierbei haben neue Entwicklungen in der Infrarotinstrumentierung und der adaptiven Optik und Interferometrie am neuen Großteleskop der ESO, dem VLT, eine wichtige Rolle gespielt. Gleichzeitig ist klargeworden, dass die meisten Galaxien massive Schwarze Löcher beherbergen und dass diese Schwarzen Löcher bereits etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden sein müssen. Es werden diese neuen Messungen und ihre Konsequenzen für die Entstehung von Schwarzen Löchern im frühen Universum diskutiert. Professor Reinhard Genzel ist Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching und Professor für Physik und Astronomie an der Universität in Berkeley, USA. Der Onlinevortrag findet am Mittwoch, 9. März, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Anmeldung und Informationen bei der Volkshochschule unter www.vhsmgh.de. oder per Mail unter vhs@bad-mergentheim.de.

