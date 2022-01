Interessantes Mörike-Buch

Bad Mergentheim. Der Verein „Deutschordensmuseum Bad Mergentheim e.V.“ hat sich laut Pressemitteilung „sehr gefreut“, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg in der Zeitungsausgabe vom vergangenen Freitag (21. Januar) „eines unserer besonderen Kleinode im Deutschordensmuseum mit einem ausführlichen Artikel publiziert und herausgestellt haben“. Im Artikel ging es um das „Haushaltsbuch“ von Eduard Mörike, das dieser vor 175 Jahren abgeschlossen hat. „Wir als Verein möchten dazu noch nachtragen“, so Gernot-Uwe Dziallas, „dass der Museumsverein bereits 1994 in Zusammenarbeit mit dem Schillermuseum Marbach dieses ,Mörikes-Haushaltungsbuch’ als Faximile-Ausgabe drucken ließ (mit Erläuterungen der Zeichnungen) und dass dieses hoch interessante Buch in der Buchhandlung Moritz und Lux schon seit Jahren zum Kauf angeboten wird. Es eignet sich auch sehr als Geschenk für Geschichtsinteressierte, die das Leben von Eduard Mörike näher kennen lernen wollen.“ pm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1