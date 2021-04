Instrumente werden vorgestellt

Bad Mergentheim. Wer ein Instrument lernen möchte, sollte es vorher ein wenig kennen lernen können. Da das aktuell in der Jugendmusikschule nicht möglich ist, lädt die städtische Einrichtung Kinder und Eltern zum virtuellen Live-Meeting ein.

Am Samstag, 8. Mai, stellen die Lehrkräfte der Jugendmusikschule unter dem Motto „Wir kommen zu Euch!“ online ihre Instrumente vor. Die Instrumentenauswahl verteilt sich auf zwei Veranstaltungstermine: Um 14 Uhr geht es um Trompete, Kornett, E-Bass, Kontrabass, Horn, Geige, Bratsche, Violoncello, Blockflöte, Fagott und Schlagzeug. Ab 15.15 Uhr geht es dann weiter mit Saxofon, Harfe, Klarinette, Oboe, Gitarre, Querflöte, Posaune, Tenorhorn, Bariton, Tuba, E-Gitarre und Klavier. Interessierte dürfen sowohl an einem oder auch an beiden Terminen teilnehmen.

Zum Programm gehören einige Kurzinformationen zur Funktion des Instrumentes und ein paar Hör-Eindrücke. „Wir wollen die Frage beantworten, was es heißt, so ein Instrument zu lernen“, sagt Musikschul-Leiterin Bianca Dell. Dazu werden Anmeldeinformationen gegeben und es können Fragen gestellt werden.

„Die klassischen ‚Schnupperstunden’ sind eigentlich sehr wichtig für Kinder und Jugendliche, um sich mit einem Instrument im wahren Wortsinn anzufreunden“, erklärt Bianca Dell. Dies sei in der Regel der zweite Schritt, nachdem jemand für sich bereits eine Vorauswahl getroffen hat. Da die Pandemie-Lage das bisherige Schnupper-Angebot derzeit nicht erlaube, gehe die Jugendmusikschule nun auch bei diesem Thema neue Wege, so die Leiterin. Ihren Unterricht hat die Einrichtung bereits zu großen Teilen auf Fern-Unterricht umgestellt.

Interessierte Eltern und Kinder können an der virtuellen Instrumenten-Vorstellung teilnehmen, wenn sie sich schriftlich mit ihrer E-Mailadresse und Telefonnummer im Musikschulbüro anmelden. Anmeldeschluss: 5. Mai. Am Veranstaltungstag kann man sich über einen Einladungslink beim Online-Meeting einwählen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Mehr Infos: Telefon 07931 / 57-4400 oder E-Mail an jms@bad-mergentheim.de. stv