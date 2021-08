Inspirierende Lebensfreude und beeindruckende Kunst prägten die Kopernikus-Realschule

Bad Mergentheim. Mit Martina Heck und Claudia Schneider-Eckert verlassen zwei Lehrkräfte mit badischen Wurzeln die Kopernikus-Realschule, die das Schulleben im württembergischen „Exil“ lange nachhaltig mitgeprägt haben.

Nach dem Studium und anschließenden Zwischenstationen verschlug es die engagierte Theologin Martina Heck 2007 ins Taubertal, wo sie an verschiedenen Schulen dem katholischen Religionsunterricht mit ihrem kommunikativen und offenen Wesen ein rundherum sympathisches Antlitz verlieh.

Ab dem Jahr 2008 wirkte sie an der Kopernikus-Realschule und war auch hier darauf bedacht, im Fach Religion Horizonte zu erweitern und neue Perspektiven aufzuzeigen. Dabei beschränkte sich ihr Engagement nicht allein auf den Unterricht. Zahlreiche ansprechende Schulgottesdienste wurden gestaltet, die Aktion „Segen-To-Go“ für die Prüflinge initiiert oder Projekttage beispielsweise zum Thema Organspende mit außerschulischen Partnern wie dem Caritas-Krankenhaus organisiert.

Zukünftig wird sie den Religionsunterricht an den Grundschulen in Markelsheim, Elpersheim, Dörzbach und an der Lorenz-Fries-Schule in Bad Mergentheim mit ihrem ansteckenden Lachen und ihrer inspirierenden Lebensfreude bereichern.

Nach dem Studium musste sich auch Claudia Schneider-Eckert 1984 von der badischen Heimat verabschieden. Während ihr Mann Uli an die Realschule Creglingen versetzt wurde, unterrichte die junge Pädagogin nun in der Kurstadt Deutsch und Kunst. Voller Tatendrang wurde hier gleich eine Schülerzeitung ins Leben gerufen, die prompt einen Preis beim landesweiten Wettbewerb für Schülerzeitungen gewann. Mindestens ebenso viel Augenmerk legte sie auf die Entwicklung und Realisierung der Schulkunst. Was lag also näher als das neue Schulhaus der Kopernikus-Realschule in der Au auch mit Kunst aus Schülerhand individuell auszugestalten? Da aber kaum eine Schulverwaltung weitergehende Veränderungen an einem Neubau gestattet, musste hier diplomatisch geschickt vorgegangen werden. Zunächst beschränkte sich die tatkräftige Kunstpädagogin auf große Wechselrahmen, ehe sie endlich gemeinsam mit ihren Schülern das Schulgebäude langfristig ausgestalten und mit einem eigenen Flair versehen konnte. Sogleich wurde im Eingangsbereich der Aula ein Schriftteppich mit dem Namenszug der Schule verwirklicht, der bis heute das Augenmerk des vorbeieilenden Publikums auf sich zieht.

Anschließen ging man daran, insbesondere die Gänge aufzuwerten, indem man eindrucksvoll zeigte, zu was Schulkunst im Stande ist. Großflächige Wandmalereien, versetzt mit plastischen Elementen, beeindrucken bis heute die Besucher der Kopernikus-Realschule.

Wahre Künstler beschränken sich nicht auf ein Sujet, also integrierte Claudia Schneider-Eckert auch Musik und Tanz in das kreative Lernen. Gemeinsam mit dem Kollegen Thomas Spirk und Rainer Groth und vielen Schülern gestaltete man Kostüme, Masken, Percussion und Choreografie zum Gesamtkunstwerk „Zulu-Welcome“ und brachte es zur Aufführung.

Neben diesen Highlights nehmen sich Projekte wie eine Hundertwasser-Installation auf dem Mergentheimer Marktplatz, die Aufführung eines von Schülerhand verfassten Puppentheaters mit selbst gemachten Figuren und Kostümen oder die unterschiedlichsten Schulkunst-Ausstellungen beinahe wie Fußnoten aus. Leitgedanke bei diesem vielfältigen Wirken war für sie stets, der Anspruch, dass jeder Mensch künstlerisch tätig sein kann, sobald er nicht Dinge imitiert, sondern selbst entwirft und gestaltet, was aus ihm kommt.

Auch ohne große Feierlichkeiten wurden nun die beiden verdienten Lehrerinnen sehr persönlich verabschiedet. Schulleiter Heiko Knebel würdigte die Verdienste der zwei Pädagoginnen und wünschte ihnen alles Gute für den weiteren Weg.

Mit der Versetzung in den Ruhestand kann sich Claudia Schneider-Eckert nun nach einem kräftezehrenden Schulleben der Regeneration, Muße und Selbstverwirklichung widmen, während Martina Heck an anderer Stelle weiterhin Kinder und Jugendliche zum Sinnieren über den Menschen und seinem Platz im Weltengefüge sowie seiner Bestimmung anregen wird. kop