Insgesamt 39 Preise und 23 Belobigungen

Gleich an drei aufeinanderfolgenden Abenden haben die Zehntklässler sowie zehn Neuntklässler der Realschule St. Bernhard ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen.

Bad Mergentheim. Auch in diesem Jahr fand coronabedingt die Entlassfeier mit den Eltern und Geschwistern, den Klassen- und Fachlehrern sowie Schulleiter Axel Janke bei sonnigem Wetter im Innenhof der Schule statt.

Das jeweils von den Entlassschülerinnen und -schülern gestaltete Rahmenprogramm ließ die Feiern zu einem stimmungsvollen und würdigen Ereignis werden.

Nach einem musikalischen Auftakt begrüßte die stellvertretende Schulleiterin Sr. Mara die Gäste und Entlassschülerinnen und -schüler mit einem Zitat aus der Bergpredigt: „Ihr seid das Salz der Erde […] Ihr seid das Licht der Welt“ und sie zog eine Parallele zur Einzigartigkeit eines jeden Menschen und seiner Bedeutung in und für die Gemeinschaft.

Schulleiter Axel Janke erinnerte an die besonderen Umstände, unter denen die Abschlussschülerinnen und -schüler in den vergangenen eineinhalb Jahren gelernt und sich auf die Prüfungen vorbereitet haben. „Ihr seid Manager eures eigenen Lernens geworden“, resümierte Axel Janke. In der größten Krise der Bundesrepublik hätten die Schüler erfolgreiches Krisenmanagement betrieben. Gerade Geduld und Ausdauer seien in letzter Zeit beim schulischen Lernen sehr wichtig gewesen, so Axel Janke, und er zitierte dabei aus dem Kinder- und Jugendbuchklassiker Momo von Michael Ende die Stelle, an der Beppo der Straßenkehrer Momo erklärt, dass man eine lange Straße nicht in Hast und Eile, sondern nur Schritt für Schritt und Besenstrich um Besenstrich gereinigt bekomme. Wichtig sei, dass man immer nur an den nächsten Schritt denke – nur so bekomme man schließlich die ganze Strecke bewältigt.

„So seid auch ihr in den letzten fünf bzw. sechs Jahren Schritt für Schritt euren Weg durch die Schule gegangen.“ Ein Weg sei mit dem heutigen Tag abgeschlossen worden und ein neuer Weg hinaus ins Leben beginne nun mit dem nächsten Tag. Im Vertrauen darauf, dass der neue Weg nicht allein gegangen werden müsse, wünschte Axel Janke den Schulabgängern Ausdauer und Geduld; Geduld auch mit sich selbst. Als Symbol für die Geduld erhielt jede Schülerin und jeder Schüler einen farbigen Würfel, der – einmal verdreht – nur mit Geduld und Ausdauer wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht werden kann. Abschließend wünschte Axel Janke den Entlassschülern, dass sie auf ihrem weiteren Lebensweg getragen sein mögen.

Es folgten Grußworte des Elternbeiratsvorsitzenden H. Pabel sowie der Elternvertreter der jeweiligen Abschlussklassen.

Als Höhepunkt der Feier erhielten 78 Schülerinnen und Schüler der drei zehnten Klassen sowie zehn Schülerinnen der neunten Klassen ihre Zeugnisse. Mit insgesamt 39 Preisen und 23 Belobigungen erwies sich der diesjährige Abschlussjahrgang als ein sehr leistungsstarker. Insgesamt erzielten drei Schülerinnen die Traumnote 1,0: Franziska Höflein (10a), Elisabeth Kuhn (10a) und Rafailia Theofilou (10b). Auch zahlreiche Sonderpreise wurden an den drei Abenden überreicht.

Aus Klasse 10a (Klassenlehrer Josef Gabel) haben die Abschlussprüfung bestanden: Sophia Benz, Tabea Deppisch, Sarah Diemer, Cecilia Eckel, Felicitas Haas, Jule Haas, Jule Harter, Franziska Höflein, Emma Hösel, Marie-Louise Kaufmann, Jule Kemmer, Anna-Lena Klein, Elisabeth Kuhn, Madlen Letonja, Julia Mayer, Rebekka Ollmert, Pia Reutter, Marie Kristin Schäffner, Pauline Schenkel, Sarah Schieser, Diana Schulz, Leonie Teltscher, Alina Wilhelm, Friederike Ziegler, Franziska Zipf und Julia Zipf.

Aus Klasse 10b (Klassenlehrerin Ulrike Stehling) haben die Abschlussprüfung bestanden: Angelina Ackner, Chiara Bickel, Timea Bürkle, Jessica Chrzanowska, Tamira Diehm, Mirella Fanous, Lea-Marie Fritzmann, Sandra Glibota, Marieke Hauschild, Christina Hettinger, Leonie Hofmann, Carla Hornung, Kim Leonie Hügel, Madeleine Jag, Sarah Katzschner, Marie Krug, Hanna Link, Batul Mechaimeche, Enya Riegel, Maren Riemann, Finja Ruhmund, Mia Schiller, Sophia Schmitt, Melissa Spicko, Kimberly Tewe, Rafailia Theofilou, Lea Volkert und Janet Zent.

Aus Klasse 10d (Klassenlehrer Steffen Markert) haben die Abschlussprüfung bestanden: Mouaaz Awad, Liam Beer, Valentin Burger, Max Burkert, Leon Deppisch, Daniel Dyrbusch, Samuel Englert, Florian Hombach, Jona Janke, Christian Kraft, Aeneas-Leander Kramer, Marcel Maag, Magnus Michel, Philipp Pfau, Eduard Rogowoj, Ole Rosha, Dominik Stepan, Cedrick Stumpf, Wolfgang Vötisch, Mika Widmayer und Florian Zenkert.

Erfolgreich ihre Hauptschulabschlussprüfung haben in diesem Jahr an der Schule St. Bernhard abgelegt: Jelena Bihr und Fiorella Montalto (beide Klasse 9a: Klassenlehrerin Barbara Goedeckemeyer), Luela Caudullo, Angelina Gnyp, Seinab Mchaimech, Nelly Preis (alle Klasse 9b: Klassenlehrerin Henrike Münz) sowie Kevin Freymüller, Ali Mrad und auch Silvio Weinöhl (Klasse 9d: Klassenlehrer Christoph Zimmermann). pm