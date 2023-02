„Innenstadt-Gipfel“ gefordert

Bad Mergentheim. Ende Januar klagte der Vorsitzende der Citygemeinschaft Bad Mergentheim, Hans-Joachim Kuhn, im Gemeinderat (wir berichteten) über den „großen Unmut unter den Händlern“, weil man in Bad Mergentheim den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht habe. Das Verkehrskonzept funktioniere nicht und die Verunsicherung bei den Kunden und den Kaufleuten wachse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ernst nehmen

Jetzt meldete sich CDU-Fraktionschef Andreas Lehr in der jüngsten Ratssitzung am vergangenen Mittwochabend zu Wort und betonte, dass es einen „Innenstadt-Gipfel“ brauche. Man müsse sich ernsthaft mit den Problemen der Einzelhändler auseinandersetzen – Verkehr und Leerstände, Parkplatznot und Lenkungsmaßnahmen nochmals gemeinsam unter die Lupe nehmen. Oberbürgermeister Udo Glatthaar berichtete von einer Umfrage unter den Händlern, zeigte sich aber auch offen für eine Diskussionsveranstaltung. Es gehe um komplexe Themen und auch die Stadtverwaltung nehme diese ernst. Glatthaar meinte gar, dass man ein weiteres Parkhaus in Betracht ziehen müsse, um die Parkplatzsorgen endgültig abzuräumen.

Thomas Tuschhoff (Grüne) plädierte dafür, nicht nur den Autoverkehr zu betrachten, sondern auch den aktuellen Fußverkehrscheck einzubeziehen, die geplanten barrierefreien Bushaltestellen und die Aufenthaltsqualität.

„Rücksichtslos“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Baustellen am Markelsheimer und Kurstadt-Bahnhof stehen an Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Hausärzte Bad Mergentheim: Neues Angebot für unversorgte Hausarztpatienten Mehr erfahren

Dass es zu wenig Kurzzeit-Parkplätze im Zentrum – auch für Handwerker – gebe und die Radfahrer zu rücksichtslos in der Fußgängerzone unterwegs seien, monierte Franz Imhof (Freie Wähler). Und sein Fraktionskollege Jochen Flasbeck forderte ebenfalls, nun endlich Lösungen für die nervende Parkplatz-Thematik zu finden.

OB Glatthaar sagte zu, dass man dieses „wichtige Thema“ bald bearbeiten wolle.

Ulrich Gebert (CDU) schob später noch nach, dass man nicht weit nach draußen blicken müsse, sondern die Händler und Selbstständigen vor Ort am besten wüssten, wo der Schuh drückt. Sie sollten zu Wort kommen und die Stadt ihnen Gehör schenken.