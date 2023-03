Ingo Schulz erntet für Einsatz viel Lob

Markelsheim. Bei der Hauptversammlung der Tennisabteilung des TSV Markelsheim hob Abteilungsleiter Lars Schmidt gleich zu Beginn hob er hervor, wie vielfältig sich die Tennisanlage seit der letzten Hauptversammlung verändert habe.

Fast 250 Tennisbegeisterte sind mittlerweile in Markelsheim gemeldet, eine Zahl, die man sich vor wenigen Jahren noch nicht einmal vorzustellen gewagt hätte. Dabei habe man circa genauso viele Mitglieder unter 18 wie über 18.

Dadurch sei die Kapazitätsgrenze der Plätze sei erreicht und es werde zunehmend schwieriger, das Training und die Verbandsrunden zu organisieren.

Schmidt berichtete vom Komplettumbau der Umkleidekabinen bis hin zur Installation einer modernen Heizanlage mit Eigenleistungen von 350 Stunden. Auch 2023 stünden schon zahlreiche Maßnahmen auf der Agenda.

Kassenwart Andreas Kreuser berichtete, das den Einnahmen wie Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Erträgen aus Bandenwerbung immer auch hohe Ausgaben für die Instandhaltung der Anlage, Miete der Tennishalle, Ausgaben für Trainer und Übungsleiter und dergleichen mehr gegenüber stünden. Die Baumaßnahmen hätten zusätzlich noch erhebliche Mittel benötigt. Dennoch sei die Finanzlage solide.

Sportwartin Chiara Zemke berichtete, dass sich besonders die Herren erfolgreich zeigten, die prompt den Meistertitel erringen konnten. Auch die Hobby-Herren grüßten am Ende von ganz oben, die Hobby Mixed Mannschaft musste Spielabsagen hinnehmen, die verbliebenen Spiele wurden aber ebenfalls sehr erfolgreich bestritten.

Bei der Pokalrunde glänzten die Herren als Vizemeister, bei den Mixed Teams trafen im Finale gleich zwei Mannschaften aus Markelsheim aufeinander. In der Winterrunde schließlich räumten die Damen den Jackpot ab. Wie man während der Hauptversammlung erfuhr, errangen auch die Herren die Meisterschaft.

Emotional wurde es, als Jugendsportwart Ingo Schulz seinen letzten Bericht in dieser Funktion abgab. Seit 1999 im Amt, hat er durch seine Arbeit für den Tennisnachwuchs Bekanntheit weit über den Kreis hinaus erlangt, dies zeigen nicht zuletzt die vielen Besuche vom Württembergischen Tennisbund in Markelsheim, die für einen Verein dieser Größe ungewöhnlich sind. Schulz ließ die letzten 24 Jahre Revue passieren und zeigte, was sich aus bescheidenen Anfängen nach und nach entwickelt hat. Sein Augenmerk hatte er stets schon auf die Kleinsten gelegt. Ein durchgehendes Konzept vom Kindergarten bis zum fertigen Spieler wurde von ihm auf den Weg gebracht. Zahlreiche Veranstaltungen wie Schulmeisterschaften wurden von ihm initiiert und begleitet, viele neue Ideen wurden geboren und Markelsheim entwickelte sich zu einem Magnet für Kinder- und Jugendtennis.

Nicht nur von Lars Schmidt bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei ihm, die Kindern und Jugendlichen präsentierten einen kleinen Film mit berührenden Videobotschaften. Nach der Aussprache über die Berichte zeigte sich Alois Schmitt, Vorsitzender des Gesamtvereins, begeistert, was beim TSV und speziell auch bei der Tennisabteilung in 2022 passiert sei. Ingo Schulz bezeichnete er als Glücksfall für den TSV bezeichnete. Kopf, Herz und Hand seien das Wichtigste für Übungsleiter und wenn man das Strahlen in den Kinderaugen sehe, dann wisse man, dass Ingo Schulz sehr viel richtig gemacht habe. Auch der nahtlose Generationswechsel zum nächsten Jugendwart sei sehr gut gelungen.

Ortsvorsteherin Claudia Kemmer freute sich, dass die Erfolgsgeschichte der Tennisabteilung weitergeschrieben werden könne. Lobende Worte gab es dann für Lars Schmidt, dem sie einen tollen Job bescheinigte und auch Ingo Schulz wurde noch einmal von ihr gewürdigt. Die von ihr beantragte Entlastung des Ausschusses erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen wurde als stellvertretender Abteilungsleiter Michael Halbritter genauso einstimmig gewählt wie Verena Herkert als Schriftführerin. En bloc erfolgten dann die Wahlen von Marcel Hainke zum stellvertretenden Sportwart, Thorsten Schieser zum Jugendsportwart, David Baarß zum stellvertretenden Jugendsportwart, Ingo Schulz als Beauftragter für Schul-und Kindergartenkooperationen und Annegret Kimmelmann als Verantwortliche für die Außenanlagen. Auch die im nächsten Punkt beantragte Aussetzung der jährlichen Beitragserhöhung um drei Prozent für ein Jahr wurde einstimmig angenommen.

Nach den Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft für Chiara Zemke, Heide Englert, Nadine Gerlinger und das Ehepaar Ferstl gab es dann noch Verbandsehrenbriefe für langjährige, also mindestens fünfjährige verdienstvolle Tätigkeiten für den WTB (Verein/Bezirk/Verband). Diese gingen an Lars Schmidt, Abteilungsleiter seit 2018, Ralf Schieser, zweiter stellvertretender Abteilungsleiter und Leiter Bauausschuss (2018), Chiara Zemke, Sportwartin, davor stellvertretende Leiterin Sportausschuss (2018), Verena Herkert, Schriftführerin (2007), Gudrun Ikas, Öffentlichkeitsarbeit, stellvertretende Schriftführerin (2008), Roland Mehlmann, Öffentlichkeitsarbeit (2018), Annegret Kimmelmann, Außenanlagen (2007), Melanie Herrmann, Außenanlagen (2018).

Zum Schluss wurden Lars Schmidt und seine Frau mit einem Geschenkkorb von den Mitgliedern überrascht: Nach fünf Jahren Einsatz für die Tennisabteilung, der weit über das normale Maß hinausgegangen war. rm