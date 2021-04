Informationen über Nutzen einer Impfung für Krebspatienten

Bad Mergentheim. Die Corona-Impfung gilt als wichtigstes Mittel auf dem Weg aus der Corona-Pandemie. Die aktuelle Diskussion um die Impfstoffe führt allerdings zu Verunsicherung. Vor allem Menschen mit Tumorerkrankungen haben viele Fragen.

Das hat sich auch bei einem Online-Vortrag von Prof. Dr. Werner J. Heinz, Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, gezeigt. Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das Caritas-Krankenhaus diesen Online-Vortrag erneut an und zwar am Mittwoch, 21. April, um 18 Uhr. Der Onkologe und Infektiologe Prof. Dr. Heinz beantwortet im Anschluss an den Vortrag die Fragen der Teilnehmer zum Thema Impfung für Krebspatienten.

„Aktuell steigen erneut die Infektionszahlen und anhaltend kommt es zu schweren und leider auch tödlichen Verläufe dieser Infektionserkrankung“, betont Prof. Dr. Heinz. Besonders gefährdet sind unter anderen ältere Patienten und Patienten mit Krebserkrankungen. „Bei einer Organ-Tumorerkrankung oder einer Krebserkrankung des blutbildenden Systems kann die Erkrankung selbst, aber auch eine erforderliche Therapie das Immunsystem schwächen“, betont Prof. Dr. Heinz. „Das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung ist bei Patienten mit Tumorerkrankung sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt unter anderem von der Art der Erkrankung und der erfolgenden Therapie ab.“ Anmeldungen per E-Mail an: veranstaltung@ckbm.de oder telefonisch unter der Nummer: 07931-58-2020. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt man den Teilnahme-Link zugesandt.