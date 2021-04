So sieht es aktuell beim Rewe-Markt (Bild) in Bad Mergentheim, aber auch beim Kaufland in Igersheim und bei anderen Einkaufsmärkten in der Region aus – Teile der Einkaufswagen-Flotte vor Ort stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Zahl der Kunden in den Märkten ist durch die Novelle des Infektionsschutzgesetzes nochmals klarer limitiert worden. Überall gilt nun: ein Kunde – ein Einkaufswagen!

© Sascha Bickel