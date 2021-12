In Wohnung eingebrochen

Bad Mergentheim. Zeugen eines Wohnungseinbruchs sucht die Bad Mergentheimer Polizei. Einbrecher hatten sich am Donnerstagabend unbemerkt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Fuefuki-Straße verschafft. Zwischen 17 Uhr und 19.45 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten sie die Räume und flohen danach unerkannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen, sondern lediglich Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft jetzt auf Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben. Diese sollten sich bei der Polizei unter Telefon 07931/54990 melden. pol

