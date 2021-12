In schwierigen Zeiten Stabilität bewiesen

Bad Mergentheim. Die Jahreshauptversammlung der Karateabteilung des TV Bad Mergentheims fand unter Einhaltung der 2G-Maßnahmen in der Turnhalle der Grundschule Au statt.

Zunächst wurde die Abteilung durch Thomas Beiersdorf, Vorsitzender des TV Bad Mergentheims, über die Gesamtsituation im Turnverein informiert. Er beleuchtete die zahlreichen Belastungen, die durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr für das sportliche Leben entstanden sind, und lobte die Mitglieder der Karateabteilung für ihre Beständigkeit und ihr Verständnis für die derzeitige Trainingssituation.

Auch Abteilungsleiter André Renje sprach Dank an die Abteilungsmitglieder für ihre konsequente Beteiligung am Vereinsleben aus sowie für ihre bereitwillige Akzeptanz der eingeführten Hygienemaßnahmen. Er betonte weiterhin, dass eine transparente Kommunikation zwischen Vorstand und Mitgliedschaft garantiert sei.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Ausfall von Trainingseinheiten und den üblichen vereinsinternen Aktionen jedoch nicht verhindert werden. Ein Großteil der geplanten Freizeitaktivitäten, Prüfungen und Meisterschaften konnte nicht durchgeführt werden, was sich in den knappen Rechenschaftsberichten der Vorstandsmitglieder widerspiegelte.

Nach dem Bericht von Kassenwart Thomas Hügen allerdings blieben die Mitgliederzahlen und die finanzielle Situation der Abteilung trotz der Hürden des vergangenen Jahres stabil. Es wurden keine Neuanträge gestellt, und nach der Entlastung der Abteilungsleitung folgte wie üblich die Ehrung langjährig aktiver Mitglieder.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Birgit Muck, Volker Muck, Melanie Pahl, Andrej Zeiler. 30 Jahre: Michael Wilhelm, Dimitrius Zeiler. 45 Jahre: Wolfgang Ikas

Im Anschluss sprach der Abteilungsleiter eine zusätzliche Ehrung an die zwei Trainer Dimitrius Zeiler und Thomas Hügen aus, die großes Engagement gezeigt haben und den Verein im vergangenen Jahr besonders tatkräftig unterstützt haben.

Trotz der corona-bedingten Trainingsschwierigkeiten bekundeten Trainer und Mitglieder ihre fortbestehende Zuversicht für das kommende Jahr und zeigten sich positiv angesichts der Herausforderungen, die bereits gemeistert wurden. Wer sich dem Verein anschließen und selbst Teil der Karategemeinschaft werden möchte, kann dienstags ab 19.30 Uhr in der Turnhalle des Deutschorden-Gymnasiums und donnerstags ab 20 Uhr in der Turnhalle der Eduard-Mörike-Schule probeweise am Training teilnehmen.

