In Mergentheim blickt man auf erfolgreiches Geschäftsjahr

Bad Mergentheim. Die Würth-Gruppe, Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, hatte gemäß vorläufigem Konzernabschluss im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 19,95 Milliarden Euro. Das Würth Industrial Network, kurz Winwork, verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,263 Milliarden Euro. Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG wuchs in Deutschland um 17,9 Prozent auf einen Umsatz von 771,5 Millionen Euro. „In Summe blickt das Unternehmen trotz des durch vielfältige Unsicherheiten geprägten Marktumfeldes auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

