Rot. Die Sternsinger der Kirchengemeinde Rot zogen wieder durch die Ortschaften Rot, Herbsthausen, Dörtel und Schönbühl. Nach zwei Jahren Corona machten sich 13 Ministranten in zwei Gruppen, auf den Weg, um den Menschen den Segen Gottes zu bringen. Auch die Ministranten spendeten noch einen Teil für die Kinder in Indonesien und so kam ein stolzer Betrag von 2545 Euro zustande. Bild: Monika Herold

