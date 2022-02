In knapp zwei Jahren nur einmal Kontakt zum Anwalt

Bad Mergentheim. Im Rahmen der Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ setzt sich die Bad Mergentheimer Amnesty Gruppe (ai) im Februar für einen Humanisten aus Nigeria ein.

Am 28. April 2020 wurde Mubarak Bala, ein prominenter Humanist, von Angehörigen der Polizei in seinem Haus in Kaduna im Nordwesten Nigerias unter dem Vorwurf der Blasphemie festgenommen.

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Beitrag auf Facebook, in dem er sich am Tag zuvor zu seinen Glaubensvorstellungen geäußert hatte. Man beschlagnahmte seinen Laptop und seine Handys und brachte ihn zur Polizeiwache von Gbabasawa in Kaduna, wo er ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten wurde.

Am 30. April 2020 wurde er in den Bundesstaat Kano verlegt, wo er sich nach wie vor befindet. Nach seiner Festnahme verweigerte man ihm den Zugang zu seiner Familie, seinen Rechtsbeiständen und medizinischer Betreuung, obwohl er an Bluthochdruck leidet.

Seine Rechtsbeistände versuchten mehrfach erfolglos, Mubarak Bala sehen zu dürfen. Am 17. Juni 2020 beantragten sie erneut einen Gerichtsbeschluss für eine Besuchserlaubnis.

Diesmal wurde dem Antrag zwar stattgegeben, er wurde aber erst im Dezember 2020 umgesetzt – sieben Monate nach seiner Festnahme. Dies war das erste und bis heute letzte Mal, dass Mubarak Bala seine Rechtsbeistände sah.

Die Schreiben an den nigerianischen Justizminister sowie an die Botschaft der Bundesrepublik Nigeria in Berlin stehen auf der Homepage der ai-Gruppe Bad Mergentheim unter https://amnesty-badmergentheim.de zum Download bereit.