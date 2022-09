In Frankfurter Palmengarten

Bad Mergentheim. Der schon lang erwünschte Ausflug mit dem VdK-Ortsverband Bad Mergentheim nach Frankfurt in den Palmengarten und die historische Altstadt, findet am Samstag, 8. Oktober, statt. Die Tagesfahrt mit dem VdK-Ortsverband Bad Mergentheim und dem Besuch eines typischen Apfelweinlokales zum Abschluss in Alt-Sachsenhausen, ist schon etwas Besonders. Mitglieder des VdK-Ortsverbandes erhalten einen Zuschuss. Die Teilnahme ist auch für Nichtmitglieder möglich. Eine verbindliche Anmeldung ist beim VdK-Ortsverband, jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 07931/958980 oder beim Vorsitzenden Hans-Dieter Bauer, Telefon 07931/41404, möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1