In ein rotes Gewand und einen blauen Mantel gekleidet

Bad Mergentheim. Eine Madonna schmückt das etwas abseits der belebten Burgstraße gelegene schlichte Haus Krametsgässle 9. Sie ist am Obergeschoss neben der nordöstlichen Hausecke angebracht. Dass sie als Kleindenkmal in der Denkmalliste geführt ist, eine „Hausmadonna wohl 18. Jahrhundert“, ist Ausdruck ihrer Wertigkeit.

Das Gebäude selbst steht nicht unter Denkmalschutz, es wird in der Historischen Ortsanalyse aber als erhaltenswert eingestuft und auf das 19. Jahrhundert datiert. Ob sich die Madonna ursprünglich am Vorgängerbau oder vielleicht an einem ganz anderen Platz befand?

Die Madonna im Krametsgässle trägt charakteristische Attribute einer Immaculata. © Karin Waldhäusl

Die Figur ist aus Holz geschnitzt und farbig gefasst. Den unteren Abschluss bildet eine profilierte Konsole mit floralen Motiven. Auf der Konsole ruht eine Weltkugel, um die sich eine Schlange windet. Die Madonna, in ein rotes Gewand und einen blauen Mantel mit goldenem Saum gekleidet, steht auf der Weltkugel. In der linken Hand trägt sie eine Lilie, die rechte umfasst ein Stück des Mantelstoffs. Ihr Haupt umgibt ein Sternenkranz mit zwölf Sternen. Kopf und Augen sind nach links oben gewandt. Das offene wellige Haar ist in der gleichen goldenen Farbe gefasst wie die Sterne, ein weißer Schleier bedeckt nur den Hinterkopf. Die Haltung des Kopfes drückt wie der Faltenwurf von Gewand und Mantel Bewegung und Anmut aus, das rundliche Gesicht wirkt jugendlich.

Zum Schutz vor Niederschlägen hat die Madonna ein Dach aus Metall erhalten. An der Weltkugel ist deutlich die Fuge zu erkennen, an der die aus zwei Teilen bestehende Figur zusammengefügt ist. Dort ist die Farbe teilweise abgeblättert, das darunter sichtbare Holz zeigt Spuren der Verwitterung.

Die Madonna gehört zur Typologie der Immaculata, der Unbefleckten. Diese Form entstand mit der Wiederbelebung des Marienkultes in der Zeit der Gegenreformation. Sie ist stets ohne Jesus und stehend, auf einer Mondsichel oder auf einer Weltkugel mit Schlange, abgebildet. Sie erscheint nicht als mütterliche Frau wie etwa die Pietà oder als Himmelskönigin, in den Vordergrund rückt ihre Jungfräulichkeit.

Die Attribute der Madonna im Krametsgässle sind charakteristisch für die Darstellungsform der Immaculata. Die Schlange ist ein biblisches Symbol für die Erbsünde, die Weltkugel steht für den Sieg Mariä über die Sünde. Die Lilie in ihrer linken Hand symbolisiert Jungfräulichkeit.

Die Zwölfzahl der Sterne um ihr Haupt bedeutet einerseits Vollkommenheit und ist andererseits eine Referenz auf zahlreiche Stellen der Heiligen Schrift, beispielsweise die zwölf Stämme des Bundesvolkes, die Gott gewählt hat und ebenso die zwölf Apostel, die Jesus um sich geschart hat. Karin Waldhäusl