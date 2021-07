In der Kopernikus-Realschule piept’s

Bad Mergentheim. Jetzt ist es endlich soweit, die Kopernikus-Realschule piept! Das Projekt (wir berichteten) ist damit einen großen Schritt vorangekommen. Für die Mädchen und Jungen der Klassen fünf bis acht war der Sonntag zwar schulfrei, gleichwohl ein besonders spannender Tag: Wie vorausberechnet, sollten nämlich die Küken am 4. Juli schlüpfen.

Im Livestream der Schulhomepage konnten die Schüler das Geschehen verfolgen.

Um 10 Uhr ging es los

© Hans-Peter Kuhnhaeuser

„Am Sonntagmorgen, ziemlich genau um 10 Uhr, ging es los“, berichtet Katrin Kohlhepp, die zusammen mit ihrer Kollegin Christina Riegler das Projekt in Leben rief. Am frühen Montagmorgen schlüpften dann weitere Küken. Beim Reporterbesuch waren zudem noch zwei Nachzügler dabei, die Schale zu sprengen. Nun ist der große Schritt getan, die Küken sind da. Warum es bei 121 Eiern nur 62 sind? „Es sind weniger als erhofft. Aber es kann immer passieren, dass nicht alle Eier heranreifen“, meint Kohlhepp. Am Brutapparat selbst habe es jedenfalls nicht gelegen, ist sich die engagierte Lehrerin sicher.

Die bunte Kükenschar – es sind ja, wie berichtet, mehrere Arten – ist jetzt im „Showroom“, Mit großer Freude und noch mehr Vorsicht haben die Schüler am Montag den Brutapparat geöffnet und die Küken eingesammelt. Dann wurden sie umgesetzt. Nun piept es vernehmlich, und durch das große Fenster werden neugierige Blicke geworfen. Knapp eine Woche haben Küken und Schüler nun Zeit, sich zu beobachten, dann kommen die Kleinen auf Höfe, zu Geflügelzüchtern und privaten Hühnerhaltern, wo sie ein glückliches Hühnerleben führen können. hp

