In Bad Mergentheim: Viele Schnelltests, aber nur wenig PCR-Anbieter

Eine „Rosinenpickerei“ beklagt Apotheker Stefan Dietz rund um das Corona-Testangebot in Bad Mergentheim. Schnelltestzentren gebe es in der Kurstadt sehr viele, denn das sei „leicht verdientes Geld“, bezahlt vom Steuerzahler. Die aufwendigeren PCR-Tests böten dagegen nur wenige an – und so erlebten die verbliebenen Anbieter einen regelrechten Ansturm.

