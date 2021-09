In Bad Mergentheim: Unbekannte brachen Autos auf

Bad Mergentheim. In zwei Autos sind Unbekannte in Bad Mergentheim eingedrungen. Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagabend machte sich eine Person an einem geparkten Auto im Erlenbachweg zu schaffen. Am Fahrzeug öffnete diese den Kofferraum sowie die Seitenscheiben einen Spalt weit. Dann manipulierte der oder die Unbekannte an der Elektronik des Autos herum und hinterließ diese defekt.

Loch in Scheibe geschlagen

Ähnliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in der Herrenwiesenstraße ab. Hier schlug eine unbekannte Person ein Loch in die Seitenscheibe eines Daimler-Benz. Dann öffnete sie das Fahrzeug, durchsuchte dies und entwendete einen Geldbeutel, Schuhe und eine Stofftasche. Zeugen der Autoaufbrüche werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden. pol