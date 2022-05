In Bad Mergentheim in die spannende Welt der Comics eintauchen

Bad Mergentheim. Die Bad Mergentheimer Stadtbücherei veranstaltet vom Dienstag, 17. bis Freitag, 20. Mai erstmals eine Comic-Woche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlass ist der „Gratis-Comic-Tag“, den es deutschlandweit seit 2010 gibt. Er entstand nach dem Vorbild des amerikanischen „Free Comic Book Day“ und ist dafür bekannt, dass an diesem Tag für Kinder und Erwachsene an vielen Stellen Comics kostenlos angeboten werden. Auch die Stadtbücherei verspricht für ihre verschiedenen Aktionen nun Gratis-Comics, Mangas und Graphic Novels.

Für jeden Geschmack

Viele Comic-Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eigens für diesen Anlass über 30 verschiedene Titel produziert. Die Auswahl ist groß: von Superhelden-Mangas, franko-belgischen Abenteuern, Disneygeschichten bis zu Independent Comics ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Bad Mergentheimer Stadtbücherei stellt eine Woche lang Comics in den Mittelpunkt. © Stadt Bad Mergentheim

„Vor allem soll der Gratis-Comic-Tag in Verbindung mit der Comic-Woche ein gemeinsames Fest aller Leserinnen und Leser sein. Vielleicht entdeckt der eine oder andere auch eine weitere Lese-Leidenschaft und lernt neue Heldinnen und Helden kennen“, sagt die stellvertretende Bücherei-Leiterin Denise Amann. Viele Besucherinnen und Besucher der Stadtbücherei kennen schon das neue Angebot der „Actionbound-Rallye“. Dieses Mal man erfährt viel Wissenswertes und auch einige lustige Fakten über Comics und deren bekannte Hauptfiguren. Die Teilnehmenden können im Anschluss an die interaktive Reise durch die Welt der berühmten Bildergeschichten und Comics ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und erhalten ebenfalls einen Gratiscomic – solange der Vorrat reicht. Die Voraussetzung zur Teilnahme ist nur ein Smartphone oder Tablet, auf welchem die kostenlose Actionbound App installiert ist. „Freies WLAN Bad Mergentheim“ ist im gesamten Gebäude vorhanden. Mit einem QR-Code startet man dann eine interaktive Rallye und löst Wissens- und Kreativaufgaben. Zu den Öffnungszeiten ist es jederzeit möglich, die Bücherei zu besuchen und die Rallye zu starten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gemeinsame Quizrunde

Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei auch für Gruppen, für Schulklassen vor allem am Vormittag, entgegen. Am Dienstag, 17. Mai, wird um 15 Uhr eine gemeinsame Quizrunde für alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren angeboten. Die Tablets für Gruppen sind in ausreichender Anzahl in der Stadtbücherei vorhanden. Das Actionbound-Angebot und die Bereitstellung der Tablets für Gruppenführungen wurden über das Förderprogramm „Wissenswandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur“ gefördert.

Wer sechs Jahre oder älter ist und gerne selbst eine Geschichte erfinden und zeichnen lernen möchte, ist willkommen beim kreativen Comic-Workshop am Donnerstag, 19. Mai, von 15 bis 16 Uhr im Saal der Bücherei. Alles, was man zum Skizzieren und Ausarbeiten benötigt, wird bereitgestellt. So können alle Ideen festgehalten und zu Papier gebracht werden.

Selbstverständlich darf jedes Kind nach dem Workshop auch einen Gratis-Comic mit nach Hause nehmen. Auch die Kleinsten müssen nicht auf Geschichten verzichten. Im Rahmen der „Leseraupe“ wird am Freitag, 20. Mai, um 15 Uhr nicht nur vorgelesen, sondern alle können die vielen bunten Bilder zur Geschichte auch im Großformat betrachten. Für das Bilderbuchkino können Kinder ab 3 Jahren angemeldet werden. Die Vorlesestunde dauert etwa 30 Minuten. Wer in der Aktionswoche zum Internationalen Kinderbuchtag im April noch kein Lesestartset für Kinder von 3 bis 5 Jahren bekommen hat, kann sich dieses noch an der Theke der Stadtbücherei abholen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Eintritt zu den Terminen in der gesamten Woche ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, ist Anmeldung nötig: persönlich zu den Öffnungszeiten oder unter Telefon 07931/ 57-4200. Bei starker Nachfrage wird jeweils eine Zusatzveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt angeboten.

Auch Ausleihe möglich

Das Team der Stadtbücherei Bad Mergentheim freut sich auf viele kleine und natürlich auch große Besucher, um gemeinsam die Welt der Comics und ihre Figuren zu entdecken. Außerdem stehen zahlreiche Comicbücher und Mangas zur Ausleihe bereit. Diese ist für Kinder- und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kostenlos. Die Stadtbücherei ist geöffnet am Dienstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Aktuell ist in der Stadtbücherei auch ein Dinosaurier der derzeit laufenden „Dino City“ in Bad Mergentheim zu Gast. Mit der App „3DQR plus“ kann man den „Velociraptor“ zwischen den Regalen virtuell zum Leben erwecken. stv