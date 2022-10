In Bad Mergentheim Brems- mit dem Gaspedal verwechselt

Bad Mergentheim. Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Bad Mergentheim kollidierten drei Pkw. Ein Skoda Rapid, ein Skoda Citigo und ein Suzuki befuhren gegen 15.15 Uhr hintereinander die Herrenwiese stadteinwärts. Der hinten fahrende Suzuki-Lenker verwechselte wohl das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf den Citigo auf. Hierdurch wurde dieser auf den anderen Skoda aufgeschoben, welcher in diesem Moment nach rechts auf ein Grundstück fahren wollte. Durch den Aufprall kollidierte sein Fahrzeug noch mit dem Pfosten einer Autowerkstatt. Es entstand Sachschaden von rund 13 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

