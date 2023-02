In Bad Mergentheim BMW beschädigt und geflüchtet

Bad Mergentheim. Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Pkw am Freitag ein geparktes Auto in Bad Mergentheim und flüchtete. Ein 24-Jähriger hatte seinen BMW gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße abgestellt. Als er gegen 22.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 750 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug vermutlich um ein weißes Auto handelt. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

