Impulsstationen und Segnungsgottesdienst

Main-Tauber-Kreis. „Leben teilen“ heißt das Motto des 102. Katholikentages, der vom 25. bis 29. Mai in Stuttgart stattfindet. Zur Vorbereitung, zur Einstimmung auf diese Tage ergeht die Einladung, sich mit Impulsen auf das Katholikentagsmotto einzulassen und es zu vertiefen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Dazu werden in der Klosterkirche in Bad Mergentheim in den Monaten Februar, März und April Impulsstationen gestaltet, immer im Blick auf eine besondere Perspektive, an denen man aktiv werden kann oder sie einfach nur auf sich einwirken lassen. Die Mitteilung von Gedanken über das, was bewegt, ist ja schon eine Art, miteinander Leben zu teilen.

Im Februar heißt es: „Leben teilen heißt Liebe teilen“. Jesus ist jedem Menschen so begegnet, dass durch ihn Gottes Liebe zu ihm konkret spürbar wurde. Heute werde Jesu Handeln durch die Menschen spürbar, indem man einander begegnet und miteinander Leben und Liebe teilt. In ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, als Paare, als Familien, als Alleinerziehende, als Berufene im Dienst für Gott, hauptberuflich oder ehrenamtlich, mit Familie, zölibatär oder in einer Ordensgemeinschaft lebend – im Umgang mit liebesbedürftigen Menschen aller Art – etwa heranwachsende Kinder, aber eben auch kranke, leidende, pflegebedürftige, sterbende und trauernde Menschen. Überall, wo man miteinander auf dem Weg sei, teile man Leben und teilen Liebe.

„Liebe teilen“ werde ganz konkret in den Beziehungen, vor allem den ganz engen – als Paare oder Familien.

Am Sonntag, 13. Februar, um 18 Uhr gestalten Pfarrer Frey und Schwester Birgit einen Segnungsgottesdienst zum Valentinstag, ebenfalls in der Klosterkirche. Willkommen sind alle, die „Liebe teilen“.

Größter Martins-Mantel

Eine weitere Aktivität ist in Vorbereitung auf den Katholikentag geplant. Ausgehend von dem Beispiel, das der heilige Martin mit seiner Mantelteilung gegeben hat, soll aus vielen einzelnen Stoffstücken der größte Martinsmantel der Welt entstehen. Auch dazu liegen in der Klosterkirche Bad Mergentheim große rote Stoffstücke bereit, die ganz unterschiedlich gestaltet werden können. Die verschiedenen Stoffstücke aus der gesamten Diözese werden zu einem großen Gesamtmantel zusammengenäht. Alle sind aufgefordert, an der Entstehung des weltgrößten Martinsmantel mitzuwirken. pm

