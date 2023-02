Imposante Ausstellung

Bad Mergentheim. In der Passionszeit wird im Evangelischen Gemeindezentrum Bad Mergentheim eine imposante Bilderausstellung zu sehen sein: der Kreuzweg Christi in 14 Stationen, geschaffen von dem renommierten Maler Heinz Plank, geboren 1945. Die Bildtafeln – originalgetreue Reproduktionen – sind bildgewaltig und laden zum Entdecken und Enträtseln von symbolhaften Allegorien ein.

Surrealistischer Stil

Der Malstil Planks erinnert den Betrachter zuweilen an surrealistische Bilder eines Salvador Dali. In das Werk Planks und seine ausdrucksstarken Gemälde führt Ulrich Horch-Enzian am Donnerstag, 9. März um 19 Uhr ein. Alle Kunstinteressierten sind willkommen.

Das Bild „Kreuzweg“ von Heinz Plank. © Horch-Enzian

Der Kreuzweg bleibt vom 9. bis 31. März im Albert-Schweitzer-Saal ausgestellt und ist zu den Öffnungszeiten des Gemeindezentrums in der Härterichstraße 18 zu besichtigen. uhe