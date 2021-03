Bad Mergentheim. Die Corona-Impfung gilt als wichtigstes Mittel auf dem Weg aus der Corona-Pandemie. Die aktuelle Diskussion um die Impfstoffe führt allerdings zu Verunsicherung. Vor allem Menschen mit Tumorerkrankungen haben viele Fragen. Prof. Dr. Werner J. Heinz, Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, informiert in einem Online-Vortrag am Donnerstag, 1. April, um 18 Uhr über die Möglichkeiten und den Nutzen einer Impfung für Krebspatienten.

„Bei einer Organ-Tumorerkrankung oder einer Krebserkrankung des blutbildenden Systems kann die Erkrankung selbst, aber auch eine erforderliche Therapie das Immunsystem schwächen“, betont Prof. Dr. Heinz. „Das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung ist bei Patienten mit Tumorerkrankung sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt unter anderem von der Art der Erkrankung und der erfolgenden Therapie ab.“

Seit Anfang des Jahres stehen nun Impfungen gegen das Covid-19-Virus zur Verfügung. „Diese Impfungen helfen uns sehr erfolgreich vor allem schwere und lebensgefährliche Verläufe von Corona-Virus-Infektionen zu vermeiden“, unterstreicht der Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie, Hämatologie und Onkologie. Für die unterschiedlichen Impfstoffe gebe es allerdings eine zum Teil täglich wechselnde Daten- und Informationslage. In seinem Online-Vortrag „Covid-Impfung bei Patienten mit Tumorerkrankung“ aus der Reihe „Caritas-im Dialog“ informiert er über den besonderen Nutzen der Impfung sowie deren Möglichkeiten in der schwierigen Situation einer Tumorerkrankung. Im Anschluss beantwortet er Fragen aus dem Chat.

Anmeldung per E-Mail an: veranstaltung@ckbm.de oder telefonisch unter der Nummer: 07931-58-2020. Nach erfolgreicher Anmeldung wird ein Teilnahme-Link per E-Mail mit weiteren Informationen zugesandt. Unter der genannten E-Mail können vorab Fragen gestellt werden – oder direkt während der Veranstaltung an Prof. Dr. Heinz.