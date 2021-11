Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona-Pandemie - Mobile Impfteams im Landkreis unterwegs / Krankenhäuser in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim werden eingebunden Impfstation am Caritas Krankenhaus in Bad Mergentheim in Vorbereitung

Am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, am Krankenhaus Tauberbischofsheim und am Krankenhaus Wertheim sollen zeitnah dauerhafte Impfstationen eingerichtet werden. Die Vorbereitungen laufen, Termine gibt es aber noch keine.