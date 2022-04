Impfstandorte fahren Kapazitäten zurück

Main-Tauber-Kreis. Die Impfstation am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim, Praxis Dr. Hoch, Uhlandstraße 7, bietet am Samstag, 9., und am Samstag, 30. April, Impftermine an. Wer beim ersten Termin eine Erstimpfung erhält, kann nach drei Wochen, am Samstag, 30. April, die Zweitimpfung bekommen.

Bei beiden Impfaktionen werden die Impfstoffe von Moderna, BioNTech/Pfizer und Novavax angeboten. Personen über 18 Jahre können das Vakzin frei wählen. Für Personen unter 18 Jahren steht der Impfstoff von BioNTech/Pfizer zur Verfügung. Eine vorherige Terminbuchung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen – bei den festen Impfstationen – ist erforderlich. Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Die Aktionen sind also nicht auf Bürgerinnen und Bürger des Main-Tauber-Kreises begrenzt.

Nachdem der Regionale Impfstützpunkt (RIS) in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen am Freitag, 1. April, geschlossen wurde, wechseln auch die Impfstationen der BBT-Gruppe an den MVZ in Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim in einen Standby-Modus. Die beiden Termine im April sind derzeit die letzten Termine, die an den MVZ geplant sind. Die geringe Nachfrage der vergangenen Wochen habe zu dieser Entscheidung geführt, sagte die BBT-Gruppe. Gemäß dem Impfkonzept der Landesregierung sind für noch gewünschte Impfungen grundsätzlich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zuständig.

Für die Impfung sind der Personalausweis, das gelbe Impfbuch und die Versichertenkarte mitzubringen. Für Personen über 18 Jahre besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Für Kinder und Jugendliche besteht Maskenpflicht.

Das Landratsamt hatte versehentlich eine weitere Impfaktion am Samstag, 9. April, am MVZ Tauberfranken in Wertheim angekündigt. Hierbei handelte es sich um ein Missverständnis, dieses Angebot findet nicht statt. In Wertheim werden stattdessen am Mittwoch, 27. April, im Beruflichen Schulzentrum, Reichenberger Straße 8, ab 13 Uhr mobile Impfungen angeboten. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Buchung unter www.main-tauber-kreis.de/impfen möglich. lra