Impfgegner kamen zusammen

Bad Mergentheim. Zu einem „Spaziergang gegen den Impfzwang“ trafen sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz Impfgegner aus der Region. Keine Redner, keine Veranstalter, nur Menschen, so hieß es, sollten sich treffen, um „Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ einzufordern. Auch Polizei und Versammlungsbehörde waren im Einsatz. „Wir hatten Hinweise darauf, dass eine nicht angemeldete Versammlung stattfindet“, so der Leiter des Polizeireviers Bad Mergentheim, Olaf Bamberger, gegenüber den FN. Zunächst war der Marktplatz locker gefüllt, und es war nicht ersichtlich, wer dem Aufruf gefolgt war oder wer dort nur den Sonntagnachmittag verbringen wollte. Klarer wurde es gegen 15.10 Uhr, als sich eine Gruppe von 200 bis 250 Menschen in Richtung Mittlerer Graben aufmachte. Beim Ärztehaus wurde der Zug von der Polizei gestoppt und darauf hingewiesen, dass es sich um einen nicht genehmigten Aufzug handle und die Corona-Regeln einzuhalten seien. Die Polizei forderte die Teilnehmer auf, die Versammlung aufzulösen und sich in verschiedene Richtungen zu entfernen. Allerdings zogen weitere Gruppen durch die Stadt – die größte mit rund 100 Personen – und wurden weiter von der Polizei begleitet. Auch ein Antikonfliktteam war im Einsatz. Schon im Vorfeld habe man versucht, so Olaf Bamberger, einen Versammlungsleiter zu finden. Zunächst habe eine Frau, die organisatorisch tätig gewesen sei, dies von sich gewiesen. Später wurde sie aber, weil sie wieder als Organisatorin in Erscheinung trat, vorläufig festgenomen. Die Polizei habe auf sie eingewirkt, die Versammlung aufzulösen, was sie gegen 16 Uhr auf dem Marktplatz über den Lautsprecher des Polizeifahrzeugs getan habe. „Wir leiten Ermittlungen gegen die Dame ein“, so Bamberger. Auch gegen den Versammlungsleiter der 100-Personengruppe werde ermittelt. borg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1