Impfen als Akt der Nächstenliebe

Bad Mergentheim. Die Entscheidung fiel einstimmig: Der Bad Mergentheimer Kirchengemeinderat St. Johannes unterstützt den Aufruf der Deutschen Bischofskonferenz, sich aus Solidarität und Nächstenliebe impfen zu lassen.

In ihrer Online-Klausurtagung beschäftigten sich die Mitglieder der Kirchengemeinderates der katholischen Münstergemeinde St. Johannes Baptist unter anderem auch mit der Corona-Pandemie. Einstimmig unterstützen sie den Aufruf des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz, der sich kürzlich in Würzburg traf. In diesem Aufruf heißt es: „In diesen Tagen erleben wir in nahezu unaufhaltsamer Dramatik das Fortschreiten der vierten Welle der Corona-Pandemie. Die Inzidenzzahlen, Neuinfektionen und Todesfälle erreichen erschreckende Ausmaße. Mit Nachdruck rufen wir die Katholikinnen und Katholiken und alle Menschen unseres Landes dazu auf, sich impfen zu lassen. Impfen ist in dieser Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe. Aus ethischer Sicht ist es eine moralische Pflicht. Wir müssen uns und andere schützen. Die Impfung ist dazu das wirksamste Mittel. Gleichzeitig appellieren wir an alle, die nötigen Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Wir alle wünschen uns die Freiheiten im alltäglichen Leben wie in den Zeiten vor Corona zurück. Dazu müssen wir uns aber gemeinsam – und zwar jede und jeder in diesem Land – einsetzen. Denn wir sehen: Durch die Impfung werden Leben gerettet und weniger schwere Krankheitsverläufe erreicht. Wir machen uns den Appell von Papst Franziskus zu eigen, der am Weltgesundheitstag betont hat: ’Wir alle sind aufgerufen, die Pandemie zu bekämpfen. In diesem Kampf stellen die Impfstoffe ein wesentliches Instrument dar. Dank Gott und der Arbeit vieler haben wir jetzt Impfstoffe, um uns vor Covid-19 zu schützen.’ Wir fügen hinzu: Nutzen wir diese Chance! Bitte lassen Sie sich impfen!“. Der Kirchengemeinderat St. Johannes unterstützt diesen Aufruf einstimmig und nachdrücklich aus voller Überzeugung. Fi