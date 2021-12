Impfaktion läuft auf Hochtouren

Mehr als 1100 Menschen sind seit dem 6. Dezember in den Impfstationen der Unternehmensgruppe Barmherzige Brüder Trier (BBT) geimpft worden.

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis. Die drei Impfstationen der BBT-Gruppe im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim im MVZ Tauberbischofsheim und im MVZ Tauberfranken Wertheim laufen auf Hochtouren. Allein an den beiden Standorten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim wurden seit dem Start der Aktion am 6. Dezember insgesamt fast 1100 Menschen gegen Corona geimpft. „Enormer Einsatz“

Seit Mittwoch wird außerdem auch am Standort im MVZ Tauberfranken Wertheim geimpft, zum Start gestern waren es dort rund 50 Impfungen. „Zusätzlich zum regulären Praxisbetrieb in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) haben wir dank des enormen Einsatzes unseres Personals vor Ort sowie durch Unterstützung von weiteren Mitarbeitenden aus unseren beiden Krankenhäusern so viele Impfungen wie möglich durchgeführt“, betont BBT-Regionalleiter Thomas Wigant.

„In der Regel wird im Drei-Minuten-Takt geimpft, nur bei Erstimpfungen nimmt die Aufklärung mitunter mehr Zeit in Anspruch. Wir stellen zurzeit außerdem weitere Impfteams zusammen und bieten kontinuierlich zusätzliche Termine an.“ So wurden an allen drei Standorten auch am Freitag wieder Termine angeboten. Am Standort Bad Mergentheim wird zusätzlich auch am Samstag und am Sonntag geimpft.

An diesen beiden Tage waren auf dem Buchungsportal des Landratsamtes zuletzt noch Termine frei.

Wie die BBT-Gruppe betont, werde dabei ausschließlich nach vorheriger Terminbuchung über das Internet geimpft, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises hat dafür eine online-Terminvergabe mit weiteren Informationen eingerichtet (www.main-tauber-kreis.de/impfen).

Eine telefonische Terminvereinbarung in den MVZ sei ausdrücklich nicht möglich. Auch von telefonischen Anfragen solle abgesehen werden, da auch der reguläre Praxisbetrieb weiterläuft und die MVZ für ihre Patientinnen und Patienten erreichbar bleiben müssten.

Aufgrund der hohen Nachfrage kann es sein, dass auf dem online-Portal vorübergehend alle Termine ausgebucht sind. Es werden aber weitere Termine eingestellt. Terminbuchungen sind unter folgendem Link möglich: MVZ am Caritas, Bad Mergentheim: https://termin-online-buchen-04.de/live04/booking?cfid=000058000002. MVZ Tauberbischofsheim: https://termin-online-buchen-04.de/live04/booking?cfid=000058000003 und MVZ Tauberfranken Wertheim: https://termin-online-buchen-04.de/live04/booking?cfid=000058000004

