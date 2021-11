Impfaktion am Samstag am Caritas

Bad Mergentheim. Das Caritas-Krankenhaus unterstützt die Bemühungen, möglichst viele Menschen gegen das Corona-Virus zu impfen und bietet an diesem Samstag, 27. November, von 9 bis 13 Uhr eine offene Impfaktion an. „Damit wollen wir einen Beitrag leisten, möglichst viele Menschen vor einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion zu schützen“, so der stellvertretende Ärztliche Direktor Privatdozent Dr. Mathias Buttmann. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Pandemiebeauftragten für den Main-Tauber-Kreis, Dr. Franz Hoch, statt.

Verimpft werden die mRNA-Impfstoffe „Comirnaty“ von Biontech/Pfizer sowie „Spikevax“ von Moderna nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Beide Impfstoffe haben eine sehr hohe Wirksamkeit gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 und sind miteinander kombinierbar.

Folgende Personen können sich impfen lassen: Für die Erstimpfung alle Personen ab zwölf Jahren (Jugendliche unter 18 brauchen die Einwilligungserklärung der sorgeberechtigten Eltern) sowie Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel.

Drittimpfung nach sechs Monaten

Bei einer Zweitimpfung muss der Abstand zur Erstimpfung mindestens drei bis vier Wochen betragen.

Bei einer Drittimpfung muss der Mindestabstand zur Zweitimpfung sechs Monate betragen. Ausnahme: Nach einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson reicht ein Abstand von mindestens vier Wochen. Ärzte stehen zur Aufklärung bereit und beantworten Fragen.

Die Registrierung und Erfassung der Daten findet in den Räumen des MVZ (Eingang neben der Schranke zum Caritas-Parkplatz) statt. Die Impfung selbst findet im Anschluss im Erdgeschoss des Caritas-Bildungszentrums (Haus Peter Rigler) statt. Es besteht FFP2-Maskenpflicht!

Folgende Unterlagen müssen mitgebracht werden: Impfpass und Krankenversichertenkarte. Außerdem muss ein Aufklärungsblatt sowie die Einwilligungserklärung ausgefüllt werden. Diese Dokumente stehen gebündelt auf der Homepage des Caritas-Krankenhauses als pdf-Dokument zum Herunterladen bereit und sollten ausgefüllt mitgebracht werden. Es kann zu Wartezeiten kommen. ckbm