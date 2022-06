Immer der Sonne entgegen

Bad Mergentheim. Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Bad Mergentheim, hatte zum Tag der Sonnenwende eine sportliche Morgenwanderung geplant.

Pünktlich um 4.45 Uhr starteten elf Frühaufsteher unter Leitung des Wanderführers Stefan Sambeth zu ihrer Tour, der Sonne entgegen. Es war schon eine besondere Stimmung, als die Gruppe den Weg durch den Kurpark und vorbei an der Mörikehütte auf den Berg nach Löffelstelzen wanderte: Bewusst genossen die Teilnehmer die Morgenstimmung mit Vogelgezwitscher und einer noch verschlafenen Natur.

Um 5.15 Uhr war der Sonnenaufgang angesagt, bei leichter Bewölkung war hiervon allerdings nicht viel zu sehen. Aber nach kurzer Zeit brach der Himmel auf und die Morgensonne erstrahlte in all ihrer Pracht. Der Wanderweg führte von Löffelstelzen weiter Richtung Radaranlage und nach Harthausen, immer der aufgehenden Sonne entgegen.

Am 14-Heiligen-Bildstock an der Verbindungsstraße Reckerstal/Harthausen begann nach einer Kehrtwende der Rückweg über den Vogelherd am Altenberg in Richtung Igersheim. Nun mit der Sonne im Rücken zeigte sich die Landschaft in einer ganz anderen Betrachtungsweise. Auf dem Altenberg im Bereich der Statue der Heiligen Rita ergab sich ein toller Blick auf Igersheim und das Taubertal.

Den Abschluss dieser schönen Morgenwanderung bildete nach exakt 17 Kilometern und 3.30 Stunden ein gemeinsames Frühstück.

Die nächste Morgenwanderung soll im Oktober stattfinden. Näheres unter https://www.albverein-badmergentheim.de/ Sts