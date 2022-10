Im Wald sind die fetten Jahre vorbei

Bad Mergentheim. Der Wald ist nicht nur ein wichtiges, sondern auch ein ökonomisches und vor allem emotionales Thema. Auch in Bad Mergentheim. Der Verwaltungsausschuss des Bad Mergentheimer Gemeinderates hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen mit dem Forstbetriebsplan 2023 beschäftigt. Für das Kreisforstamt gaben der stellvertretende Amtsleiter Patrick Halbauer sowie Försterin Lea Moos und Förster Eugen Blank Auskunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zeiten, in denen der Wald den Kommunen reichlich Geld in die Kasse spülte, sind längst vorbei. Heutzutage kann man froh sein, wenn wenigstens ein kleiner Gewinn bleibt.

Das hat Gründe: Geringere Zuwächse, viele Zwangsnutzungen wegen Hitze und Dürre, teilweise auch wegen dem Borkenkäfer. Und da freut es die Stadtkasse natürlich, wenn dank der guten Preissituation auf dem Holzmarkt ein bisschen Geld reinkommt.

Schmaler Gewinn

Mehr zum Thema Waldbegehung in Markelsheim Klimawandel bereitet Sorge Mehr erfahren Gemeinderat Wald leidet unter zunehmender Trockenheit Mehr erfahren

Für das Jahr 2023 rechnet man mit einem Erlös von 610 000 Euro und Aufwendungen in Höhe von von 525 600 Euro. Somit bleibt ein – wenn auch schmaler – Gewinn von 84 400 Euro.

Allerdings steht der Kauf eines neuen Schleppers an – moderne Technik ist auch im Wald unverzichtbar. Hierbei rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von ca. 180 000 Euro, womit der Gewinn in ein Minus verwandelt wird – oder, je nach Sichtweise – das Minus entsprechend verringert wird. Sollte der Kauf zu diesem Preis getätigt werden, was der Gemeinderat noch entscheiden muss, schließt der Forstbetriebsplan 2023 mit einem Minus von 95 600 Euro ab.

Die Aufwendungen im Einzelnen: Für die Holzernte entstehen Kosten von 190 000 Euro, für Kulturen werden 8000 Euro aufgewendet, wobei Einnahmen von 5000 Euro erwartet werden, was zu Kosten von 3000 Euro führt. Der Waldschutz schlägt mit 3000 Euro zu Buche, ebenso die Bestandspflege. Für Erschließungen sind 15 000 Euro veranschlagt, für Maschinen 2000 Euro.

Gemeinkosten des Forstbetriebes sind mit 23 000 Euro angesetzt, und die Löhne für die Waldarbeiter stehen mit 169 000 Euro im Plan. Dazu kommen außerdem auch noch Steuern und Beiträge in Höhe von 112 600 Euro. Deutlich wird: Der Wald ist der Stadt lieb und teuer, und zu den Kosten gab es auch kein Kritik der Räte.

8300 Festmeter Einschlag

Der Forstbetriebsplan wurde vom Kreis-Forstamt aufgestellt und basiert auf der Forsteinrichtung 2016 bis 2025 sowie einer erfolgten Zwischenprüfung. Er wurde zudem im Vorfeld den Stadtteilen zur Beratung zugesandt; alle Ortschaftsräte nahmen davon zustimmend Kenntnis. Außerdem wurde der Plan in der dritten Sitzung der Projektgruppe „Waldumbau“ diskutiert. Somit war für die Mitglieder des Verwaltungsausschusses schon viel Vorarbeit geleistet worden.

Der Holzeinschlag 2023 umfasst mit 8300 Festmetern (Fm) deutlich weniger als der in der Forsteinrichtung geplante Durchschnitt von 9300 Festmetern. Enthalten sind 1500 Fm Zwangsnutzungen wie Trocken- und Käferschäden.

Die Hiebsmaßnahmen im Detail: Trockengeschädigte Buchen im Apfelbacher Wald sowie in Dainbach/Edelfingen und Osterberg – auch aus Gründen der Verkehrssicherung, wie die Forstleute deutlich machten; Buchenaltbestand Kalkofen und Vorratspflege Unterbürgerwald; Buchenerstdurchforstung im Römerstall Althausen; Vorratspflege und Durchforstung von Kiefernbeständen an der Schmierhüttensteige, im Birkach und Ozental Althausen und Löffelstelzen, dazu einige hiebsreife Kiefern im Willingertal und Wolfental; Vorratspflege zur Eichenförderung im Wachbacher Buchholz; Durchforstung ca. 90 bis 120 Jahre alter Eichen („Prinzeichen“) im Untertal, Fichtenstarkholz im Wolfental zur Förderung der flächigen Fichten- und Tannen-Naturverjüngung; Durchforstung Douglasien im Edelberg, Weißtannen im Wolfental, Nadelmischbestand in Dainbach sowie Lärchen im Hock/Stuppach; Räumung labiler vom Käfer angefressener Bestände im Sailberg, Räumung flächig abgestorbener Eschenstangenhölzer im Buchholz, sowie Laubschwachholz-Durchforstungen in Selbstwerbung Brandholz und Steinbühl.

Weniger Borkenkäferschäden

Gepflanzt werden Eichen und Nussbäume auf geräumten Flächen im Sailberg; Saat von Schwarznüssen, Pflanzung von Tulpenbäumen im Buchholz sowie Ausmähen nach Bedarf. Zur Waldschutzsituation erläuterte der stellvertretende Forstamtsleiter Patrick Halbauer, dass Borkenkäferschäden seit dem Höhepunkt im Jahr 2020 inzwischen rasant gesunken sind, die Trockenschäden bei den Buchen jedoch sehr lange nachwirken.

So sterben in Beständen, die wegen Trockenschäden 2019 und 2020 eingeschlagen wurden, nach wie vor einzelne Bäume oder Kronenteile ab.

Seit 2018 seien auf 18 Hektar rund 34 000 Pflanzen gesetzt worden; die Begründung neuer, klimastabiler Waldbestände erfolge grundsätzlich entweder durch Pflanzung oder durch die Förderung von Naturverjüngung geeigneter Baumarten in Mischbeständen.

„Zu wenig Personal“

Gemeinderat Hariolf Scherer (CDU) sprach sich für den Kauf des neuen Schleppers aus und wollte wissen, im Wald auf Gemarkung Bad Mergentheim Jungpflanzen nicht bewässert wurden – „es sind viele vertrocknet“. Dafür habe man zu wenig Personal, erklärten die Forstleute.

Hubert Schmieg (Grüne) verwies darauf, dass der Waldumbau notwendig sei. Auch die Anlage von Mischkulturen mit klimastabilen Baumarten sei der richtige Weg, um dem Klimawandel zu begegnen, „Reihenpflanzungen“ von Douglasien und Fichten seien hingegen ungeeignet.

Stadtrat Hubert Rothenfels (CDU) verwies auf ein „Durchfahrtsproblem“ in seinem Stadtteil. Dort befährt ein Landwirt mit seinen großen Maschinen „schon seit langer Zeit“ Waldwege und „verschont damit die Ortschaft vom Durchgangsverkehr, zumal er den Anstieg der ‚legalen’ Straße nur schwer bewältigt“, wie Rothenfels darlegte. Er bat die Stadtverwaltung in diesem Zusammenhan, eine entsprechende Erlaubnis auszustellen. Die Prüfung des Anliegens wurde zugesagt.

Bei der Abstimmung über den Forstbetriebsplan 2023 stimmte das Gremium dem vorgelegten Plan einstimmig zu und – der Gemeinderat muss allerdings noch zustimmen – votierte ebenso einstimmig für den Kauf des neuen Schleppers.