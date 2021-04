Im schlimmsten Fall droht Sperrung

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim richtet einen dringenden Appell an die Bürger, insbesondere an Jugendliche sowie an die Eltern von kleineren Kindern: Auf den öffentlichen Spielplätzen und auf dem Skaterplatz müssen die Corona-Verhaltensregeln eingehalten werden.

„In der jüngsten Zeit kommt es immer wieder zur Verletzung der Abstandsregeln, zu größeren und engen Gruppenbildungen und auch zu einer vernachlässigten Aufsicht über die Kinder“, stellt der städtische Ordnungsamtsleiter Christian Völkel fest.

Die Verhaltensregeln für Spielplätze hängen überall aus. © Stadt

Dazu erreichten auch viele entsprechende Rückmeldungen und Beschwerden von Bürgern das Rathaus, die ein Eingreifen der Verwaltung fordern, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung weiter. Betroffen sind die größeren und kleineren öffentlichen Spielplätze – vom Schlosspark bis hin zur Kukuk Box auf dem Gänsmarkt – sowie insbesondere der große Skaterplatz zwischen Deutschordenstraße und Äußerem Kurpark. „Der Aufenthalt und Spiel und Spaß an der frischen Luft dürfen ausdrücklich sein und wir möchten diese Anlagen nicht schließen und absperren müssen“, sagt Christian Völkel. Gerade, weil das Wetter schöner werde und die Menschen bereits durch nächtliche Ausgangssperren belastet würden. Zudem sei im Freien das Infektionsrisiko sehr viel niedriger als drinnen.

Die Stadt möchte auch deshalb möglichst alle Anlagen offen halten, damit sich deren Nutzung bestmöglich entzerrt.

„Ein sicheres Miteinander an der frischen Luft ist möglich, es sind aber die gängigen Abstandsgebote und Kontaktbeschränkungen zu beachten. Das können wir als Ordnungsamt und auch die Polizei nicht den ganzen Tag überall kontrollieren. Wir sind darum auf die Mithilfe und das Verantwortungsbewusstsein aller angewiesen“, so Christian Völkel. Gelinge dies nicht, bleibe der Stadt am Ende nur übrig, ein Zutrittsverbot zu verhängen und Absperrungen zu errichten, „was sehr schade wäre“, so Völkel abschließend. stv