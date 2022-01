Im Live-Stream über Schule informieren

Bad Mergentheim. Die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim veranstaltet am Donnerstag, 10. Februar, ab 19 Uhr, einen Live-Stream für die zweijährige Berufsfachschule.

Die Berufsfachschule im zweijährigen Format führt zum mittleren Bildungsabschluss. Am Ende erfolgreich abgelegter Prüfungen, steht somit die Mittlere Reife, gleichwertig mit dem Abschluss an einer Realschule beispielsweise, sie nennt sich in dem Fall dann Fachschulreife.

Aufgrund der fachpraktischen Ausbildung in Form eines festen Werkstatttages im Stundenplan, schätzen die Ausbildungsbetriebe die Schüler der so genannten 2BFS (= zweijährige Berufsfachschule) durch ihre fachlichen Vorkenntnisse besonders.

Zudem ist die Vermittlung an passende Ausbildungsbetriebe oftmals über kurze Wege möglich, da man als Kreisberufsschule enge Kontakte zu den betrieblichen Partnern von ungefähr 600 Auszubildenden pflegen. Zudem kann unter bestimmten Voraussetzungen der Abschluss an der zweijährigen Berufsfachschule als das erste Lehrjahr einer dualen Ausbildung sowohl im Handwerk, als auch in der Industrie angerechnet werden, was einen weiteren überragenden Vorteil darstellt.

Verschiedene Ausrichtungen

Für eine Aufnahme brauchen interessierte Schüler den Hauptschulabschluss oder das Abschlusszeugnis des Berufseinstiegsjahres.

Auch genügt der Versetzungsvermerk in die Klasse zehn einer Realschule oder des neunjährigen beziehungsweise in Klasse neun, des achtjährigen Gymnasiums oder ein Abgangszeugnis.

Nähere Informationen zu den Anmeldeformalitäten findet man auf der Homepage unter www.gsmgh.de. oder am Informationsabend im Chat.

Für die Schüler gibt es zwei Ausrichtungen, worin sie ihre Neigungen einbringen können: Elektrotechnik und Metalltechnik.

Beide Ausrichtungen haben einen starken Fokus auf berufspraktische Kompetenzen sowie eine dementsprechende Allgemeinbildung. Nach dem Abschluss sind die Absolventen auch am beruflichen Gymnasium in den Fachrichtungen Informationstechnik oder Mechatronik, willkommen.

Sollte jedoch der Wunsch nach Berufspraxis im Vordergrund stehen, können Absolventen auch die Technikerschule (staatlich geprüfter Techniker) sowie die Meisterschule, besuchen.

Auch die Fachhochschulreife ist eine erreichbare Wegmarke mit der Fachschulreife an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim.