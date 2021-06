Im Juli gibt es neue Musikstücke

Bad Mergentheim. Die Jubiläumsaktion der Kurverwaltung anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Wasserspiele im Kurpark geht in die nächste Runde. Von regionalen Musikkapellen und -vereinen wurden ausgewählte Titel in die Musikfolge der Wasserspiele integriert, die seitdem immer sonntags laufen. Es werden jeden Monat zwei Musikvereine mit ihren Titeln präsentiert. Im Juli steuern nun die Musikkapelle Harthausen und die Winzerkapelle Beckstein wieder zwei neue Titel zur Jubiläumsaktion bei. Die Harthäuser Musikanten spielen den „Promenadenmarsch“ und von den Musikern der Winzerkapelle Beckstein hört man die unter Blasmusikfreunden beliebte „Lottchen-Polka“ von Ladislav Kubes, der auch die weltbekannte Südböhmische Polka komponiert hat. Im August tanzen dann die Fontänen zu Melodien der Impfinger Musikanten und des Deutschmeister Spielmannszugs.

AdUnit urban-intext1

Die musikalische Gratulation der regionalen Musikkapellen und -vereine findet zu bestimmten Zeiten statt: Wer diese Wasserspiele bewundern will, hat dazu an Sonn- und Feiertagen um 10.15 und 17.15 Uhr Gelegenheit. Die regulären Wasserspiele werden täglich um 15.15 Uhr, 17.15 Uhr, 18.15 Uhr, 19.15 Uhr und 22 Uhr gezeigt. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen sind die Wasserspiele zusätzlich um 10.15 Uhr und 12.15 Uhr zu sehen. Besonders reizvoll sind die Abendpräsentationen mit farbigen Lichteffekten. kv