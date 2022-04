Im höchsten Maß unsensibel

Nicht unerwartet muss auch das Stadtwerk Tauberfranken seine Preise auf Grund der allgemeinen Marktlage anpassen.

Das dies zum 1. Juli 2022 geschehen wird, ist nachvollziehbar, das dies in den lokalen Medien – FN vom 19. April – angekündigt wird, ist sachlich in Ordnung. Das dies in persönlichen Briefen den Verbrauchern pünktlich exakt ein Tag vor den Feiertagen, und damit auf die Gesprächsebene der vielen österlichen, familiären Treffen gehoben wurde, war schlicht unnötig, im höchsten Maße unsensibel, das hätte auch Zeit bis nach den Feiertagen gehabt, siehe Mitteilung in den Medien.

Können wir uns schon einmal auf die Mitteilungen am 23. Dezember 2022 einstellen?

Das nächste Mal bitte besser machen.