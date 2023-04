Im Einsatz für Umwelt und Naturschutz

Edelfingen. Mit einem besonderen Einsatz in Sachen Umwelt, Klima- und Naturschutz war die Jugendfeuerwehr Edelfingen am vergangenen Samstagvormittag beschäftigt. An einem Hang des Edelfinger Ringelstals pflanzten die jungen Floriansjünger ca. 100 junge Bäume in eine Lichtung und sorgten so für die Aufforstung der leeren Waldfläche, aus der im vergangenen Jahr ein älterer, geschädigter Fichtenbestand entfernt worden war.

Mit dieser Aktion folgte die Jugendabteilung einer Anregung des Feuerwehrverbandes, wie Jugendgruppenleiter Mathias Rupp erläuterte. Unter Anleitung von Forstrevierleiter Eugen Blank und Forstwirt Nils Kress waren die jungen Leute mit Begeisterung bei der Arbeit, gruben Pflanzlöcher in den Boden, setzten die von Revierförster Blank zur Verfügung gestellten Jungpflanzen in den Boden, befestigten die jungen Bäumchen mit einem Pfosten und sorgten mit einem Kunststoffzaun dafür, dass die Setzlinge nicht dem Wildverbiss zum Opfer fallen.

Wie Förster Blank erklärte, habe man sich vor allem für die Baumarten Douglasie, Elsbeere und Speierling entschieden, da diese zum einen klimaresistenter sind und zum anderen für ihr Wachstum an dieser Stelle den geeigneten Boden vorfänden.

Blank freute sich auch darüber, dass die Jugendlichen mit dieser Aktion Interesse am Wald und der notwendigen Arbeit zu dessen Erhalt zeigen.

Er hoffe, dass diese Waldstelle für die Kinder eine bleibende Erinnerung wird. Damit der künftige Jungwald, der an einem beliebten Spazierweg vom Theobald-Aufstieg in das Ringelstal liegt, auch künftig leicht gefunden wird, soll ein entsprechendes Hinweisschild angebracht werden, so Jugendgruppenleiter Mattihas Rupp, der die fleißigen Waldarbeiter nach getaner Arbeit zum verdienten gemeinsamen Imbiss einlud. WM