Im Auto kontrolliert – ohne nach Hause

Bad Mergentheim. Ein 27-Jähriger musste sich am Mittwochabend wohl oder übel zu Fuß auf den Heimweg machen. Der Mann fuhr in seinem Audi gegen 21 Uhr auf der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim, als er von einer Polizeistreife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei traten zahlreiche Mängel zu Tage. Das Fahrzeug war wesentlich lauter als erlaubt, die Räder schliffen am Radkasten und der Audi lag viel zu tief. Das Fahrzeug wurde im Anschluss an die Kontrolle zur Polizeidienststelle gebracht, um es später bei einem Sachverständigen vorführen zu können. Nach Hause fahren hätte der 27-Jährige sowieso nicht mehr gedurft. Ein Alkoholtest zeigte bei ihm einen Wert von knapp über 0,7 Promille. pol

