Im Auenbiotop bereits Eisvogel gesichtet

Im dritten Jahr in Folge ist in Bad Mergentheim der „Runde Tisch Biodiversität“ zusammengekommen – wenn auch diesmal nur virtuell. Trotzdem konnten wieder viele greifbare Ergebnisse zusammengetragen werden.

AdUnit urban-intext1

Bad Mergentheim. Es gehe darum, die Biodiversität in Bad Mergentheim „kontinuierlich weiterzuentwickeln“, machte Oberbürgermeister Udo Glatthaar bereits zum Auftakt deutlich.

Er konnte fast 40 Vertreter der unterschiedlichsten Interessengruppen und Institutionen begrüßen: Naturschutzgruppe, Kirchen, Fridays for future, Firschereiverband, Jäger, Bauernverband und Weinbauverein. Dazu waren neben der Stadtverwaltung auch der Gemeinderat, der Geschäftsführende Schulleiter sowie wichtige Fachabteilungen des Landkreises (Umweltschutzamt, Landwirtschaftsamt, Forstamt, Landschaftspflegeverband) vertreten. Das Stadtbauamt gab mit seinen verschiedenen Abteilungen einen Überblick über alles, was sich seit dem letzten Treffen im Jahr 2020 getan hat. So sind im neuen Auenbiotop in Edelfingen die Einsaaten gut aufgegangen und im März wurde dort erstmals der Eisvogel gesichtet. Auch Rauchschwalben sammelten dort im Frühjahr Nistmaterial und in allen Tümpeln sind zahlreiche Kaulquappen vorhanden.

Im neuen Wohngebiet Hohe Äcker IV in Löffelstelzen wurde dank bürgerschaftlichem Engagement eine kleine Trockensteinmauer errichtet, außerdem eine Totholzhecke sowie Insektenhotels und Nisthilfen. 3900 Quadratmeter öffentliche Grünflächen wurden hier mit lang-blühenden und artenreichen Saatgutmischungen eingesät. Ebenso die noch nicht bebauten Grundstücke.

AdUnit urban-intext2

Der Eigenbetrieb Friedhofswesen hat nicht nur einen großen Blühstreifen auf dem Friedhof in der Au angelegt und die Vegetations-Eingriffe insgesamt merklich zurückgefahren – es gibt nun auch ein Merkblatt zur „naturnahen Grabgestaltung“. Darin sind Informationen zu Einfassungen und Grabsteinen, der Bepflanzung sowie zur Grabpflege ohne Pestizide aufgeführt. Der Bauhof achtet bei innerstädtischen Grünflächen auch weiterhin auf insektenfreundliche Staudenmischungen, regionales Saatgut und winterblühende Gehölze. Auch der aktuelle Stand beim so genannten „Waldumbau“ hin zu mehr Klimastabilität und Mischwald wurde beleuchtet.

Flächenverbrauch reduziert

Ein konkretes Beispiel, wie durch Innenentwicklung der Flächenverbrauch reduziert wird, kam aus dem Teilort Apfelbach: Hier konnten durch den Kauf einer alten Hofstelle und deren Umgestaltung insgesamt vier neue Bauplätze geschaffen werden. Zur neuen Bauleitplanung gehört auch, dass aktuelle Pläne einen höheren Verdichtungsgrad vorsehen.

AdUnit urban-intext3

Ausführlich widmete sich das Stadtbauamt den Trockensteinmauern am Ketterberg als Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. Mit der Reaktivierung der Natursteinmauern gibt es die Möglichkeit, für seltene Arten wie den vom Aussterben bedrohten „Segelfalter“ wieder Lebensräume zu schaffen. Der Zustand der Trockenmauern wurde sorgfältig analysiert. Geplant ist die Sanierung von 30 Quadratmetern Trockensteinmauer durch den Kommunalen Landschaftspflegeverband, woran sich die Stadt Bad Mergentheim finanziell beteiligen wird. Die Stadt wird weitere rund 40 Quadratmeter selbst sanieren. Der Startschuss dafür fällt bereits dieser Tage.

AdUnit urban-intext4

Zu den Zielen für die weitere Entwicklung gehört aus Sicht der Verwaltung die Schaffung eines „Biotopverbundes“. Hier werden Biotope aufeinander abgestimmt und durch so genannte „Verbindungskorridore“ miteinander verknüpft. Entsprechende Konzepte können auch vom Land gefördert werden. Angebote für ein Verbundkonzept sind bereits eingeholt worden. Als weitere Zukunftsprojekte wurden Hochwasserschutz, Ketterberg-Weinberg, die Innenentwicklung auf der Sägewerks-Brache oder die Klimaschutz-Konzeption umrissen. Für letztere laufen derzeit die Vorabstimmungen.

In der anschließenden Diskussionsrunde kam unter anderem die Frage auf, warum die Stadt in der Milchlingstraße Schotter ausbringt. Dazu erläuterte der Bauhof, dass es sich bei dem Material nicht um Schotter, sondern um tonhaltiges, Wasser speicherndes Pflanzsubstrat handelt. Im Gegensatz zu Schotter heizt sich dieses Material nicht auf, sondern wirkt sich auch im Sommer kühlend auf die Umgebung aus und verbessert damit das Kleinklima.

Auch aus den Reihen des Runden Tisches kamen Meldungen über Projekte für mehr Biodiversität, etwa von den Kirchen oder der Jägerschaft. Die Naturschutzgruppe Taubergrund hat beim Runden Tisch angekündigt, sich für eine neue Baumschutzsatzung in Bad Mergentheim einsetzen zu wollen.

Das Wort Biodiversität meint die Vielfalt der Ökosysteme, die genetische Vielfalt und den Reichtum an Arten bei Tieren, Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen. Gemeinderat und Verwaltung haben sich auf den Weg gemacht, der Biodiversität in Bad Mergentheim dauerhaft einen hohen Stellenwert zu geben und die Stadtentwicklung entsprechend auszurichten. Dazu war 2019 der Runde Tisch ins Leben gerufen worden. stv