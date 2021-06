Ideal für die Stadt

Bad Mergentheim. Einen gut ausgestattetes E-Bike im Wert von rund 3500 Euro hat der „Freundeskreis der Mobilen Dienste“ zur Unterstützung der Arbeit der Pflegekräfte der Einrichtung im Stadtgebiet Bad Mergentheim gespendet.

AdUnit urban-intext1

Fußgängerzonen sind geschätzt bei Bewohnern und Besuchern der Stadtmitte – doch sie bremsen zugleich den schnellen Einsatz von Pflege- und Betreuungskräften. Als ambulanter Pflegedienst sind die „Mobilen Dienste“ der Evangelischen Heimstiftung Stuttgart darauf angewiesen, pünktlich bei ihren Kunden zu sein oder rasch mal ein Medikament für sie in der Apotheke abzuholen.

Da ist das Auto nicht immer erste Wahl und so wünschte sich Pflegedienstleiterin Ingrid Sachs vom Freundeskreis ein E-Bike für solche Einsätze im Stadtgebiet – ausgestattet mit einem großen Gepäckkorb für die Einsatztasche. Beim Vorstand stieß der Wunsch auf große Zustimmung. Genau für solche praktische Hilfe, das betonte der Vereinsvorsitzende Gerhard Schilling bei der Übergabe, habe man vor elf Jahren diesen Freundeskreis gegründet. „Mit liebevoller Zuwendung, Freundlichkeit und professioneller Arbeit betreuen die Mobilen Dienste in Bad Mergentheim zuverlässig und täglich alle ihre Kunden und das wissen wir sehr zu schätzen“. Doch nicht alles, was dazu nötig sei, werde vom Träger bewilligt oder von der Pflegeversicherung bezahlt.

Für solche Fälle seien die Mittel des Vereins, gesammelt durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, schließlich gedacht. Niveauvolle und sorgsame Pflege und Betreuung zu Hause werde von den Senioren sehr geschätzt und man unterstütze sie gerne. peka

AdUnit urban-intext2