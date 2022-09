„Ian“ wirkt positiv

Hurricane „Ian“ hat in den USA für Verwüstungen gesorgt. Anders als andere Stürme zieht er aber nicht über den Atlantik nach Europa, wird uns also nicht als Herbststurm „beehren“. Eher stärkt er mit einem Wärmeberg, den er vor sich herschiebt, ein Hoch, das kommende Woche für ein bisschen Gold-Oktober bei uns sorgen wird. Und weil es im September alleine ja oft schon mehr geregnet hat als im kompletten Sommer, darf man sich über freundliche Tage auch wieder freuen, und schönes Wetter gefälligst auch wieder „schönes Wetter“ nennen. Aufgrund von Dürre und Trockenheit hatten manche Medienmeteorologen diesem Ausdruck nämlich schon abgeschworen. Am Wochenende ärgert uns allerdings erst noch einmal Tief „Walburga“.

Am Samstag kommen nach örtlichem Nebel oder Dunst schnell Wolken, die über Mittag und nachmittags Regen bringen. Bei böigem Wind werden es nur 11 Grad in Neubronn, bis 14 in Bad Mergentheim. Auch am Sonntag ist es häufig nass, stürmisch, gibt nachmittags aber zwischendurch schon Sonnenphasen bei 13 Grad in Oberstetten, bis 16 in Creglingen. Am Montag wird es nach teils zähem Nebel freundlicher bei trockenen 12 Grad bei längerem Nebel in Weikersheim, bis 15 in Adolzhausen.

Der Rest der Woche wird, Stand jetzt, überwiegend trocken. Vormittags gibt es weiterhin teils längeren Nebel und Hochnebel, danach eine oft freundliche Mischung aus Sonne und Wolken.

Die Temperaturen erreichen meist 13 bis 17 Grad, könnten in der zweiten Wochenhälfte aber auch wieder die 20 anpeilen. Nur bei längerem Nebel bliebe es kühler. Andreas Neumaier