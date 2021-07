Hundstage bringen Gefahren für Vierbeiner mit sich

Bad Mergentheim. Endlich Sommer – scharenweise zieht es die Menschen in Biergärten und an Seen. Dabei dürfen aber die Bedürfnisse der Vierbeiner nicht vergessen werden: Hunde können nicht schwitzen wie wir. Durch Hecheln allein können sie die Hitze auch nicht kompensieren. Grundsätzlich gilt laut Hinweis der Kreisjägervereinigung: „Hunde bei Hitze niemals im Auto zurücklassen, auch nicht für kurze Zeit! Das Innere des Fahrzeugs kann – selbst, wenn es im Schatten steht und die Fenster geöffnet sind - innerhalb weniger Minuten zur tödlichen Hitzefalle werden. Schon bei Außentemperaturen ab 15 Grad kann sich der Innenraum schnell extrem aufheizen.“

Auch vermeintliche Schattenplätze könnten durch die Wanderung der Sonne eine halbe Stunde später der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Schon nach kurzer Zeit drohe der Hitzeschock.

Als Hundstage bezeichnet man umgangssprachlich die Tage zwischen dem 23. Juli und 23. August. Sie gelten als die heißeste Zeit des Sommers. Ihren Namen verdankten sie ursprünglich aber nicht unseren Vierbeinern, sondern dem Aufgang des so genannten Hundssterns Sirius.

Falls der Hund gerne am Fenster sitzt, sollte es während der Fahrt besser geschlossen sein. Der erfrischende Fahrtwind kann bei ihm schnell zu einer schmerzhaften Bindehautentzündung führen. Beim Einkaufen mit dem Hund gilt, so die Kreisjägervereinigung: „Vor dem Geschäft bitte nicht in der prallen Sonne anleinen. Denken Sie daran, dass Ihr Vierbeiner auf heißem Asphalt wie auf ,glühenden Kohlen’ geht. Bieten Sie dem Tier immer wieder frisches Wasser an. Gegebenenfalls können Sie auch seinen Körper mit Wasser benetzen und so für Abkühlung sorgen. Fahrradfans sollten daran denken, dass der Hund während der heißen Stunden nicht neben dem Fahrrad mitlaufen sollte. Spaziergänge in der Mittagshitze sind weder für Herrchen und Frauchen noch für den Hund ein Vergnügen. Gehen Sie entweder früh am Morgen oder später am Abend Gassi. Für Herrchen, Frauchen und Hund gleichermaßen erfrischend ist ein kühles Bad im See. Aber auch für den Vierbeiner gilt: Nicht überhitzt in die kalten Fluten springen lassen! Lassen Sie Ihren Hund, wenn er daran gewöhnt ist, an heißen Tagen mit ausreichend Wasser lieber in der kühlen Wohnung.“

In Sachen Urlaubszeit bittet Kreisjägermeister Hariolf Scherer alle Haustierhalter dringend, sich rechtzeitig um die Unterbringung ihrer Vierbeiner in Tierpensionen oder bei geeigneten Personen im Freundes- oder Bekanntenkreis zu kümmern. Wer sein Haustier mit auf Reisen nehmen will, sollte daran denken, rechtzeitig die notwendigen Impfungen vom Tierarzt vornehmen zu lassen. kjv