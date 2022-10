Hubertusfeier in Althausen

Bad Mergentheim. Die Kreisjägervereinigung Mergentheim veranstaltet im Rahmen der Wildwochen eine Hubertusfeier am Sonntag, 6. November. Um 10.30 Uhr findet der Gottesdienst in der Jodokuskirche in Althausen unter Mitwirkung der Jagdhornbläser statt. Im Anschluss wird gegen 12 Uhr ein Wildessen (nur über Vorverkauf) in der Festhalle Althausen angeboten. Alle Interessierten können noch bis zum Sonntag, 23. Oktober, Essensmarken beim stellvertretenden Hegeringleiter Jan Westermann unter Telefon 07931/47530 oder den jeweiligen Hegeringleitern sowie beim Ortsvorsteher Althausen, Oliver Adelmann, bestellen. Nähere Informationen erhält man unter www.kjv-mergentheim.de.

