Hoher Besuch beim Tennisnachwuchs

Markelsheim. Große Aufregung herrschte nicht nur beim Nachwuchs der Tennisabteilung des TSV Markelsheim, auch Trainer und Verantwortliche hatten erhöhten Puls. Michael Wennagel, Cheftrainer des Württembergischen Tennisbundes (WTB), hatte sich auf den Weg in die Tennishalle nach Weikersheim gemacht, um sich die Jugendarbeit der Markelsheimer einmal genauer anzuschauen, hatten sie in den letzten Jahren doch mit erstklassigen Leistungen weit über den Kreis hinaus für Furore gesorgt.

Pünktlich um 9 Uhr startete der besondere Tag. Über 50 Kinder und Jugendliche, allein 23 in der Altersklasse U9, zeigten mit ihren Trainern, wie sie trainieren und was sie schon alles gelernt haben. Michael Wennagel beobachtete sehr konzentriert, gab Tipps, leistete Hilfestellung und übernahm dann nach zwei Stunden selbst das Training, um vor allem auch den Trainern Input zu neuen Trainingsinhalten zu geben. Immer freundlich, aufmerksam und nie von oben herab trainierte er so gleichzeitig auch die Trainer. Restlos begeistert verabschiedeten sich dann die Kids, während Trainerteam und Vereinsverantwortliche mit Michael Wennagel zu einer Feedback- und Fragerunde zusammenkamen. Lobende Worte gab es für den Markelsheimer Weg und die Trainingsgestaltung, vor allem die Konzentration der Kinder während des Trainings fand er sehr beachtlich.

Michael Wennagel übernahm selbst das Training. © Eugen Becker

Für die Trainer gab es noch Tipps und Impulse für die Zukunft und er beantwortete jede Frage kompetent und geduldig. Abteilungsleiter Lars Schmidt bedankte sich für den Besuch und merkte an, das er sich freuen würde, wenn man zukünftig noch enger mit dem WTB zusammenarbeiten könnte. Wennagel versicherte, dass der WTB auch zukünftig die Arbeit der Tennisabteilung genau beobachten und fördern werde und sagte einen Besuch zum Beginn der Freiluftsaison zu.