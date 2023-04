Hohe Identifikation, große Akzeptanz

Main-Tauber-Kreis/Bad Mergentheim. Experten sind der Auffassung, dass Genossenschaften gegenwärtig eine Renaissance erleben – und vor allem bei der jüngeren Generation auf fruchtbaren Boden fallen.

Florian Reinhard, einer von zwei Geschäftsführern bei der Bageno mit Hauptsitz in Bad Mergentheim, eine Genossenschaft mit mehr als 120-jähriger Historie, unterstreicht diese These mit Nachdruck: „Ein ganz klares Ja. Das zeigt beispielsweise die Zahl der Neugründungen. Waren es 2020 und 2021 je gut 100 im ganzen Jahr, so kamen wir allein im ersten Halbjahr 2022 bereits auf knapp 180.“

Zwischenzeitlich nennen sich 22 Millionen Bundesbürger Mitglied einer Genossenschaft – was sind die Gründe dafür, dass diese Rechtsform solch einen hohen Stellenwert hat? Dazu Reinhard gegenüber unserer Zeitung: „Eine Genossenschaft hat per Definition die Aufgabe, die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.“ Das zeige, dass bei einer Genossenschaft die Mitglieder im Fokus stünden. Die einzelnen Mitglieder identifizieren sich darüber hinaus stärker mit ihrer Genossenschaft als das bei anderen Rechtsformen der Fall sei, was zusätzlich zu eine großer Akzeptanz führe.

Der Bageno-Geschäftsführer sieht Genossenschaften prinzipiell gut aufgestellt für die Zukunft. „Auch die etablierten Genossenschaften müssen sich täglich neu erfinden und an neue Gegebenheiten anpassen“, ist Reinhard überzeugt – auch auf dem Agrarsektor, zu dem die Bageno zähle. Ein Strukturwandel in der Landwirtschaft könne nicht wegdiskutiert werden. „Unsere Aufgabe ist es allerdings, durch verschiedene Weichenstellungen auf diese Veränderungen zu reagieren“, – wie die Entwicklung neuer sowie den Ausbau bestehender Geschäftsfelder. Hierzu gehöre zum Beispiel der Neubau des Raiffeisenmarktes in Bad Mergentheim vor zehn Jahren.

Der genossenschaftliche Weg dürfte in Zukunft noch mehr Gewicht bekommen. „Gerade für die großen Fragen und Herausforderungen der Zukunft wird er mehr an Bedeutung gewinnen. Hinsichtlich Klimawandel durch die Gründung von Energiegenossenschaften, in der Schaffung von Wohnraum durch die Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften, aber auch in der Pflege“, glaubt Florian Reinhard.

Eine Genossenschaft wie die Bageno bringe für ihre Mitglieder einige Vorteile mit sich. „Wir sind für die Landwirte in unserer Region Ansprechpartner in allen Bereichen. Wir dürfen uns stolz als Vollsortimenter bezeichnen, schließlich können Landwirte über ihre Genossenschaften ihr tägliches Bezugsgeschäft von A wie Arbeitshandschuh bis Z wie zertifiziertes Saatgut alles beziehen. Ebenso sind wir auch Partner für unsere Landwirte im Bereich der Vermarktung des Getreides“, sagt der Genossenschaftsvertreter weiter. Bei einer guten wirtschaftlichen Lage seiner Genossenschaft könne jedes einzelne Mitglied durch die Warenrückvergütung am soliden Ergebnis partizipieren.

Die Bad Mergentheimer Bezugs- und Absatzgenossenschaft befinde sich derzeit im Spannungsfeld des Ukraine-Krieges und habe mit großen Marktverwerfungen zu kämpfen – gerade hinsichtlich Energie, Dünger und Getreidepreise, blickt Reinhard abschließend nach vorn. Durch den rasanten Anstieg landwirtschaftlicher Güter, aber auch bei Heizöl, Diesel und Baustoff, sei der Umsatz 2022 nach oben gegangen. Dieses Plus sei allerdings zum allergrößten Teil wert- und nicht mengenmäßig zu begründen. Um das genossenschaftliche Fundament weiter zu stärken, gehörten auch Investitionen dazu: „An unserem Standort in Markelsheim werden wir unsere bestehende Werkstatt durch einen Anbau sowie Waschhalle und Maschinenhalle erweitern.“