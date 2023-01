Hoffnung auf Sonne

Der letzte nennenswerte Sonnenschein ist schon ein Weilchen her. Genauer gesagt über eine Woche. Das schlägt aufs Gemüt, aber es keimt die Hoffnung. Nun wird nämlich umgerührt im Hochnebelsuppenkessel. Dumm nur, dass es dazu ein kräftiges Tief braucht, welches die kurze Freude schnell wieder vernichten wird. Der Monatswechsel wird nämlich stürmisch. Und während sich die Mittelgebirge auf ordentliche Neuschneepäckchen ab etwa 500 bis 600 Metern freuen können, wird’s darunter nur nasskalt. Allgemein wärmer und etwas freundlicher, so die aktuelle Modelllage, könnte die zweite Februarwoche werden.

Der Samstag bringt kaum noch Schneegriesel, teils aber noch zähen Hochnebel. Hier und da zeigt sich im Tagesverlauf, vor allem nachmittags und gegen Abend, auch schon etwas Sonne. Dazu werden es -1 Grad in Rinderfeld, +2 in Edelfingen. In der zunehmend klaren Nacht örtlich bis -8 Grad. Am Sonntag geraten wir in den ungewöhnlichen Genuss von etwas Licht. Es wird vielleicht nicht ganz ohne gelegentliches Gewölk oder Nebel – vor allem vormittags – abgehen, aber sonst scheint auch die Sonne bei 0 Grad in Neubronn, und +3 in Bad Mergentheim. Montag früh dann Glättegefahr durch Schnee und Eisregen! Von Montag bis Donnerstag gibt es zeitweise stürmische Böen bis 70 km/h. Dazu wird es ungemütlich mit abwechselnd Regen und nassem Schnee. Tagsüber werden meist +1 bis +6 Grad erreicht, nachts kann es stellenweise rutschig werden. Zum Wochenende hin deutet sich dann langsam eine Wetterberuhigung bei wenig veränderten Temperaturen und etwas Sonne an. Andreas Neumaier