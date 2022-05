Hoffest in Herbsthausen kam gut an

Herbsthausen. Ein Bockbierfest gab es auch dieses Jahr nicht in Herbsthausen, stattdessen veranstaltete die Herbsthäuser Brauerei ein Hoffest – das aber auch gut angenommen wurde. Am vergangenen Vatertag (Christi Himmelfahrt) fand das Hoffest statt. Väter und welche die es noch werden möchten samt Anhang, hatten bereits zwei Jahre lang auf ihr Kultfest, das „Herbsthäuser Bockbierfest“, verzichten müssen und pilgerten nun wieder in Scharen zum höchst gelegenen Bad Mergentheimer Stadtteil, um diesen, ihren Tag wieder zünftig feiern zu können. Für den musikalischen Part zeichneten die „Wachbacher Musikanten“ und der „Aalbach Express“ verantwortlich. Petrus spielte auch mit und schickte ideales Festleswetter. Das Küchenteam war bestens gerüstet, die hungrigen und durstigen Festgäste mit diversen Spezialitäten zu versorgen. Und als die letzten Gäste den Heimweg angetreten hatten, war klar, dass das aus der Not geborene Fest zu einem tollen Erfolg für die Herbsthäuser Macher wurde. habe/Bild: Hellstern

