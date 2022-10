Bad Mergentheim. Der Höhepunkt des Schützenjahres ist das Königsschießen auf den Holzadler. Auch in diesem Jahr konnte der Vorsitzende der Deutschmeister-Schützengilde (DMSG), Oberschützenmeister (OSM) Manfred Münig zahlreiche Schützen auf dem Schießstand im Schüpferloch empfangen. Gekommen waren auch Ehrenvorsitzender Heiner Weingötz, Hans Scherer und Walter Siebenrock vom Patenverein Isny, die extra die lange Reise auf sich genommen hatten.

OSM Münig erläuterte die Regularien und hob besonders hervor, dass es das 51. Königsschießen auf den Holzadler sei. Im Jahr 1971 wurde das Königsschießen nach alter Tradition auf einen Holzadler eingeführt. Früher wurde der König durch einen Bestschuss auf eine Teilerscheibe ermittelt.

Mariella Münig Jugendkönigin

Die Jungschützen ermitteln den Prinz bzw. die Prinzessin der Königsfamilie, indem sie versuchen, dem Adler die Krone vom Kopf zu schießen. In diesem Jahr wurde wieder mit dem Luftgewehr auf einen speziell angefertigten Jugendkönigsvogel geschossen. Mariella Münig schoss dem Vogel die Krone ab und wurde Prinzessin. Der letztjährige Schützenkönig Christoph Gassner eröffnete das Schießen auf den Königsvogel. Zuerst wird versucht, dem Adler, der in ca. 50 Metern Entfernung aufgestellt ist, das Zepter aus den Krallen zu schießen. Mit dem 60. Schuss fiel das Zepter und Jurij Schirin war zweiter Ritter. Danach wird auf den Reichsapfel geschossen, um den ersten Ritter zu ermitteln. Nach dem insgesamt 121. Schuss gelang dies Manfred Münig und er war somit erster Ritter der neuen Königsfamilie. Jetzt wurde es besonders spannend, denn jetzt ging es darum, den Adler von der Stange zu schießen und somit die Königswürde zu erhalten. Lange hielt der Adler stand, wankte, aber fiel nicht. Erst mit dem 191. Schuss, abgegeben von Susanne Naims, fiel der Vogel und die DMSG hatte eine neue Schützenkönigin.

Zahlreiche Gratulanten beglückwünschten die neue Schützenkönigin und ließen sie hochleben. Susanne Naims ist eine erfahrene Schützenkönigin, denn sie errang den Titel in diesem Jahr zum dritten Mal. Die Proklamation der neuen Königsfamilie wurde im Café im Schloss begangen. Sehr viele Mitgliedern und Freunde kamen. Oberbürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn war ebenso gekommen wie der Vertreter des Sportkreises Mergentheim Rüdiger Wellm und der Hornistenzug des Historischen Schützencorps unter Leitung von Erwin Landwehr. Letzterer gab durch seinen Auftritt der Inthronisation der neuen Königsfamilie einen würdigen Rahmen. In diesem Jahr wurde erstmals die Königsproklamation mit dem Wachaufzug des Historischen Schützencorps’ gemeinsam durchgeführt.

Geschichtlicher Rückblick

Manfred Münig gab einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf das Schützenwesen in Mergentheim. Vor dem Schloss am Deutschordenplatz schritt man zur Proklamation der neuen Königsfamilie, stimmungsvoll mit Fackeln beleuchtet von den Jungschützen der DMSG. Eingestimmt wurde die Schützenfamilie durch einige Musikstücke des Musikzugs des Historischen Schützencorps’ . Manuela Zahn assistierte dem OSM bei der Überreichung der Königskette an die neue Schützenkönigin Susanne Naims. Zahn überbrachte die Grüße des verhinderten Oberbürgermeisters Glatthaar und des Gemeinderates. Dann wurden der erste Ritter Manfred Münig, der zweite Ritter Jurji Schirin und die Prinzessin Mariella Münig in die Königsfamilie aufgenommen, beglückwünscht und sie erhielten eine Urkunde. Ein dreifacher Ehrensalut der Schützen beendete die Inthronisation. Nach der Königsproklamation erfolgte der Wachaufzug des HSC, den Oberleutnant Nikolaus Schmid vornahm. Die Zuschauer wurden auf eine interessante Zeitreise mitgenommen. Zum Abschluss spielte der Hornistenzug. DMSG