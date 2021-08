Höchste Ehre für Hans-Jochen Zschäpitz

Bad Mergentheim. Die 50. ordentliche Jahreshauptversammlung der Bundeswehr-DLRG-Gruppe Bad Mergentheim war zugleich auch eine kleine Feier des 50. Jubiläums, welches auf der Wiese neben dem Vereinsheim bei Würth Industrie Service abgehalten werden konnte.

Carina Haun begrüßte alle Anwesenden und besonders Ehrenmitglied Roswitha Fingerhut und den Vertreter des Bezirks Frankenland, Markus Brixel. Das vergangene Jahr, so Carina Haun, sei ein spannendes Jahr gewesen, das Anpassung in Sachen Ausbildung und Wachdienst erforderte.

Zum genannten Anlass gab sie einen kurzen Einblick zur Entstehung und Entwicklung der Bundeswehr-DLRG-Ortsgruppe Bad Mergentheim. Vor 50 Jahren, am 10. Februar 1971 wurde der Verein von den Gründungsmitgliedern im Gasthaus „Ross“ in Dainbach gegründet als Reaktion darauf, dass viele Soldaten nicht schwimmen konnten.

Der heutige Ehrenvorsitzende Oskar Karg war damals Vorsitzender und erwies diesem Amt 20 Jahre lang seine Ehre. Neben dem Abzug der Bundeswehr 1993 aus Bad Mergentheim erlebte die Bundeswehr-DLRG auch 2012 einen großen Einschnitt. Carina Haun erinnerte an die zweieinhalb Jahre, in denen die „Solymar“-Therme (samt Sportbad) wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war und daher nicht mehr, wie viele Jahre üblich, jeden Donnerstagabend die Ausbildung oder das freie Schwimmen durchgeführt werden konnte.

Durch die Schließung des „Solymars“ gab es einen starken Rückgang der Mitgliederzahlen. Zu dieser Zeit wurde die Schwimmausbildung, sofern möglich, in das Freibad Althausen und die Reha-Klinik Hohenlohe verlegt.

Ausbildung wichtig

Nach einem erfolgreichen Neustart der Ausbildung in der „Solymar“-Therme 2014 mit Kurskonzept und vielen Jahren erfolgreicher Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung kam das Vereinsleben im Frühjahr 2020 erneut zum Stillstand.

Der technische Leiter Ausbildung, Sebastian Fuchs, berichtete über die corona-bedingte Zwangspause der Ausbildung Schwimmen/ Rettungsschwimmen ab März 2020. Dies führte dazu, dass die im September 2019 begonnen Kurse nicht wie geplant im Mai 2020 abgeschlossen werden konnten.

Trotzdem wurde eine beachtliche Zahl von 40 neu abgenommenen Abzeichen erreicht (Vorjahr 58). Unter Einhaltung eines Hygienekonzepts, konnten die Ausbilder unter Leitung von Martin Engert an einer Erste-Hilfe-Ausbildung teilnehmen. Im Rahmen einer „Skype Schulung“ wurden die Ausbilder unter anderem in den Themen Gefährdungsbeurteilung und neue Prüfungsordnungen geschult.

Organisiert von Martin Rosenitsch wurde ein Wachtag am Freudenberger See durchgeführt. Neben dem Wachdienst wurden theoretische und praktische Inhalte aus dem Bereich des Rettungsschwimmens geübt und gefestigt. Mit elf Wachgängern wurden 55 Stunden Wache gehalten, so Paul Vogt, Technischer Leiter Wachdienst.

Für die verhinderte Jugendleiterin Viktoria Lenz, berichtete Stellvertreter Joachim Miola von den Aktivitäten im vergangenen Jahr. Aufgrund der Umstände konnten keine der geplanten Veranstaltungen stattfinden. Lediglich kleine Spiele im Freibad Althausen oder virtuelle Spieleabende hielten den Kontakt innerhalb der Gruppe aufrecht.

Mehr Einnahmen

Den Worten der Referentin für Wirtschaft und Finanzen, Claudia Miola, war zu entnehmen, dass es im Jahr 2020 mehr Einnahmen als Ausgaben gab. Dies hängt mit den wenigen Freizeitaktivitäten sowie zeitlichen Verschiebungen in der Ausbildung zusammen. Somit ist eine gute finanzielle Basis vorhanden. Für die Kassenprüfer bescheinigte Albrecht Dünkel der Referentin für Wirtschaft und Finanzen eine vorbildliche Buch- und Kassenführung, so dass Entlastung zu empfehlen sei. Diese wurde von Albrecht Dünkel für den gesamten Vorstand beantragt und von der Versammlung einstimmig erteilt. Markus Brixel überbrachte dann die Grüße des Bezirks und wies auf die große Bedeutung der DLRG für Schwimmausbildung, Wachdienst im Schwimmbad und Einsatztrupp hin.

Wahlen

Bei den anschließenden Wahlen, abgehalten von Carina Haun und Markus Brixel, gab es kaum Änderungen. Die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung im Team auch in schwierigen Zeiten wurde von allen Anwesenden gelobt. In ihren Ämtern bestätigt wurden: Carina Haun (Vorsitzende); Sven Hammel (zweiter Vorsitzender); Sebastian Fuchs (TL Ausbildung); Martin Rosenitsch (stellvertretender TL Ausbildung); Paul Vogt (TL Wachdienst); Dr. Rainer Stiel (Gruppenarzt); Albrecht Dünkel (Kassenprüfer); Björn Wirsching (Kassenprüfer); Hans-Jochen Zschäpitz, Gabriele Fuchs und Peter Haun (alle Beisitzer).

Neu in nachfolgenden Ämtern sind: Sabine Fuchs (Referentin für Wirtschaft und Finanzen); Claudia Miola (Schriftführerin); Dennis Wohlfahrt (Referent für Öffentlichkeitsarbeit). Der Jugendleiter und sein Stellvertreter werden noch im Nachgang von der Jugend gewählt.

Bevor Carina Haun die sehr harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung beschloss und zum gemütlichen Teil überleitete, nahm sie zusammen mit ihrem Stellvertreter Sven Hammel und Markus Brixel (Vertreter des Bezirks) einige Ehrungen für Verdienste und langjährige Mitgliedschaft vor und ernannte die langjährig in Ausbildung und Wachdienst tätigen Mitglieder Hans-Jochen Zschäpitz und Paul Vogt zu Ehrenmitgliedern der Bundeswehr- DLRG Bad Mergentheim.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft gab es auch: zehn Jahre Mitgliedschaft: Marisa Felipa Goncalves, Sven Hammel, Marco Dennstädt, Luca Dennstädt, Frank Warlich. 40 Jahre Mitglied: Ernst Kaufmann, Roswitha Fingerhut. 50 Jahre Mitglied: Irene Schmidt, Peter Haun, Gabriele Fuchs, Klaus Orusczak, Herbert Volkert, Werner Hopf. 60 Jahre Mitglied: Gerhard Wirsching.

Ehrungen durch den Bezirk

Ehrungen durch den Bezirk für Verdienste: Verdienstabzeichen in Bronze: Dennis Wohlfahrt, Claudia Miola. Verdienstabzeichen in Silber: Martin Rosenitsch.

Aufgrund seiner großen Verdienste um die Bundeswehr-DLRG-Ortsgruppe Bad Mergentheim und des DLRG-Rettungswesen im Allgemeinen wurde Hans-Jochen Zschäpitz mit der höchsten DLRG-Auszeichnung geehrt, die zu vergeben ist, mit dem Verdienstabzeichen in Gold mit Brillant.